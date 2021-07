Princ William moral tolažiti princa Georgea ob porazu Anglije #video

Britanski princ George je eden od številnih Angležev, ki so močno razočarani zaradi včerajšnjega poraza na Euru 2020. V finalu so jih po enajstmetrovkah namreč premagali Italijani, Angleži pa še naprej ostajajo brez tako želene trofeje.

Fotografija razočaranega sedemletnega princa, ki ga je moral tolažiti njegov oče, princ William, je hitro zaokrožila po spletu, pri čemer se večina strinja, da njegov izraz popolno povzame trenutno počutje številnih Angležev.

Povsem razumljivo, ko pa se je tako razveselil gola Angležev v prvem polčasu:

William, ki je predsednik angleške nogometne zveze, je po porazu na družbenih omrežjih delil uradno izjavo, v kateri je zapisal, da je poraz srce parajoč, a hkrati čestital Italijanom za zmago. "Anglija, prišli ste tako daleč, a tokrat žal ni bil naš dan. Lahko dvignete glave in ste ponosni nase, vem, da to še ni konec."

Vendar pa se Angleži trenutno počutijo kot princ George, ne toliko kot princ William. Kot pravijo tviteraši: "Tako se zdaj počutimo vsi Angleži."

Everyone in England right now pic.twitter.com/1176FBgEWx