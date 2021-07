Neverjetna drama na Wembleyju osrečila slovenske sosede!

Izvajanje kazenskih strelov:

Kot prvi je izvajal 11-metrovko Italijan Domenico Berardi in zadel v polno. 2:1 za Italijo!

in zadel v polno. 2:1 za Italijo! Kapetan Anglije Harry Kane je izenačil na 2:2.

je izenačil na 2:2. Prvi zapravljeni strel. Jordan Pickford je ubranil kazenski strel Andrei Belottiju . Ostaja 2:2.

je ubranil kazenski strel . Ostaja 2:2. Harry Maguire je bil natančen. Anglija vodi s 3:2 in je v prednosti!

je bil natančen. Anglija vodi s 3:2 in je v prednosti! Leonardo Bonucci , strelec Italije v 67. minuti, je izenačil na 3:3.

, strelec Italije v 67. minuti, je izenačil na 3:3. Zdaj so zapravili strel z bele točke tudi v taboru Angležev. Marcus Rashford je zatresel desno vratnico, ostaja 3:3.

je zatresel desno vratnico, ostaja 3:3. Federico Bernardeschi je s pogumnim strelom po sredini vrat popeljal Italijo v vodstvo s 4:3.

je s pogumnim strelom po sredini vrat popeljal Italijo v vodstvo s 4:3. Gianluigi Donnarumma je ubranil strel Jadona Sancha ! Angleži so v šoku, Italija ima priložnost za zmago in evropski naslov!

je ubranil strel ! Angleži so v šoku, Italija ima priložnost za zmago in evropski naslov! Jorginho je zapravil zaključno žogico za naslov! S pomočjo vratnice je Jordan Pickford ubranil strel Brazilca z italijanskim potnim listom. Ostaja 4:3 za Italijo.

je zapravil zaključno žogico za naslov! S pomočjo vratnice je ubranil strel Brazilca z italijanskim potnim listom. Ostaja 4:3 za Italijo. Anglija je imela priložnost za izenačenje. Bukayo Saka bi lahko izenačil, a je Gianluigi Donnarumma prebral njegovo namero, ubranil strel in poskrbel za veliko slavje Italije! Wembley je v šoku, angleški navijači ne skrivajo solza, Italijani pa proslavljajo z okrog šest tisoč navijači, ki so prišli do dragocene vstopnice. Italija je novi evropski prvak!

Dogajanje v Londonu:

1 / 67 2 / 67 3 / 67 4 / 67 5 / 67 6 / 67 7 / 67 8 / 67 9 / 67 10 / 67 11 / 67 12 / 67 13 / 67 14 / 67 15 / 67 16 / 67 17 / 67 18 / 67 19 / 67 20 / 67 21 / 67 22 / 67 23 / 67 24 / 67 25 / 67 26 / 67 27 / 67 28 / 67 29 / 67 30 / 67 31 / 67 32 / 67 33 / 67 34 / 67 35 / 67 36 / 67 37 / 67 38 / 67 39 / 67 40 / 67 41 / 67 42 / 67 43 / 67 44 / 67 45 / 67 46 / 67 47 / 67 48 / 67 49 / 67 50 / 67 51 / 67 52 / 67 53 / 67 54 / 67 55 / 67 56 / 67 57 / 67 58 / 67 59 / 67 60 / 67 61 / 67 62 / 67 63 / 67 64 / 67 65 / 67 66 / 67 67 / 67

Konec drugega dela podaljška, v katerem ni bilo resnejših priložnosti. Ostalo je pri 1:1, novega evropskega prvaka bodo podali kazenski streli!

Konec prvega dela podaljška. Konec prvega dela podaljška. Ekipi nista veliko tvegali, ampak se disciplinirano branili, tako da so izostale večje priložnosti. Še najbližje zadetku so bili Italijani v 103. minuti, ko je Federico Bernardeschi, ki je v 86. minuti vstopil v igro namesto soimenjaka Chiese, zamudil za ščepec sekunde po podaji Emersona, nato pa je Jordan Pickford razčistil situacijo. Ostaja 1:1.

Konec rednega dela. Ker je ostalo pri rezultatu 1:1, se bo na Wembleyju igral podaljšek. Ljubitelje nogometa čaka vsaj še 30 minut spektakla.

90. minuta: mreži Italije in Anglije se do zadnje minute rednega dela nista več tresli, še najlepšo priložnost pa je v 73. minuti zapravil Domenico Berardi. Sledi šestminutni sodnikov podaljšek

Goooooool! 1:1! 67. minuta. Italija je izenačila. Angleški navijači na Wembleyju, ki so bili pred tem v deliriju, so utihnili, od navdušenja pa norijo privrženci Azzurrov, ki jih je na današnji tekmi okrog 7 tisoč. V polno je zadel Leonardo Bonucci. Italijani so izvajali kot, nato je rezervist Bryan Cristante podaljšal žogo do Marca Verrattija, ki je z glavo zadel okvir vrat, nato pa je Jordan Pickford ubranil strel, a žogo odbil le do izkušenega branilca Juventusa, ki je z neposredne bližine zabil žogo v mrežo. To je njegovi osmi zadetek v državnem dresu, Italija je zasluženo prišla do izenačenja. Razmerje strelov v okvir vrat znaša 4:1 za Mancinijevo četo.

Veselje Azzurrov po zadetku Leonarda Bonuccija za 1:1. Foto: Reuters

62. minuta: Italija je vse nevarnejša. Federico Chiesa je tokrat namučil Jordana Pickforda in ga prisilil k vrhunskemu posredovanju, ko je preprečil izenačenje. Napadalec Juventusa je nevarno streljal v desni spodnji kot angleških vrat, a je čuvaj mreže Evertona preprečil najhujše. Pritisk Azzurrov je vse večji, a se štirikratnim svetovnim prvakom vse bolj mudi, saj je do konca le še 30 minut.

49. minuta: Lorenzu Insigneju se je ponudila priložnost za izenačenje. S prostega strela, razdalja je znašala okrog 18 metrov, je zgrešil cilj. Žoga je švignila tik nad prečko.

Konec prvega polčasa. Anglija odhaja na počitek z zadovoljnimi obrazi. Otočani vodijo z 1:0, Italijani pa si niso znali priigrati večje priložnosti, po kateri bi pošteno zadišalo po zadetku, s tem pa tudi izenačenju. Okrog 65 tisoč gledalcev na Wembleyju je tako v prvem polčasu videlo le en zadetek, ekspresno, to je tudi rekord final evropskih prvenstev, ga je dosegel Luke Shaw.

45. minuta: Azzurri so vse bližje izenačenju. Najprej je na začetku sodnikovega podaljška nevarno streljal Ciro Immobile, a se je angleška obramba izkazala in pravočasno blokirala strel, v nadaljevanju akcije pa je proti vratom gostiteljem streljal Marco Verratti. Udarec je bil preslaboten, tako da ni povzročal težav angleškemu vratarju. Jordan Pickford je zlahka ukrotil strel, ostaja 1:0 za tri leve.

35. minuta: Italijani so v deževnem Londonu prvič resneje zapretili. Federico Chiesa se je ob prodoru odločil za strel z roba kazenskega prostora, a je žoga po močnem strelu po tleh švignila mimo leve vratnice. Ostaja pri tesnem vodstvu Angležev.

30. minuta: Angleži so odlično razorožili najbolj nevarne italijanske nogometaše, ki so v dozdajšnjem poteku Eura navduševali z napadalno in kombinatorno igro. Azzurri zaostajajo, tako da morajo nujno premagati Jordana Pickforda, če še želijo vztrajati v boju za evropski naslov, a si v uvodni tretjini srečanja niso priigrali omembe vrednejše priložnosti. Nasploh je srečanje siromašno, kar se tiče strelov na gol. Italija vodi z 2:1, a še ni usmerila niti enega strela v okvir vrat. Angleži so ga že v 2. minuti prek Luka Shawa …

Luke Shaw je spravil Anglijo v vodstvo že po slabih dveh minutah! To je najhitrejši zadetek v zgodovini final evropskih prvenstev. Foto: Reuters

Gooooooool! 0:1! 2. minuta. Kdo bi si mislil, da bo Anglija prvič zatresla italijansko mrežo že po slabih dveh minutah! Azzurri, ki so na zadnjih 33 tekmah neporaženi in so v tem obdobju prejeli zgolj 10 zadetkov, so morali po žogo v mrežo že v 2. minuti. Angleži so z igrivo akcijo, kapetan Harry Kane je domiselno zaposlil Kierana Trippierja, ta pa je z desne strani odlično našel Luka Shawa. Levi bočni branilec treh levov, ki je na tem prvenstvu blestel z asistencami, je z bližine premagal Gianluigija Donnarummo in spravil navijače na Wembleyju v delirij! Kako se bo na zgodnji zadetek Anglije odzvala Italija?

Najhitrejši zadetek v zgodovini final

Angleški reprezentant Luke Shaw, ki je premagal Gianluigija Donnarummo že v 2. minuti, je poskrbel za rekord evropskih prvenstev. Tako hitro ni še nikoli padel zadetek v finalu prvenstev stare celine. Branilec Manchester Uniteda je sploh svoj prvi zadetek v državnem dresu dosegel po 116 sekundah in krepko popravil prejšnji rekord. Pred tem je za najhitrejši zadetek v finalih EP veljal zadetek Španca Jesusa Marie Perede, ki je zadel v polno v 6. minuti finala proti Sovjetski zvezi daljnega leta 1964.

Luke Shaw je dosegel strelski prvenec za angleško reprezentanco v 16. nastopu, hkrati pa poskrbel še za najhitrejši zadetek v zgodovini finalnih dejanj EP. Foto: Reuters

Shaw je tako popravil 57 let star rekord, to pa je bil tudi četrti najhitrejši zadetek v zgodovini evropskih prvenstev. Še vedno velja za rekorderja Rus Dmitrij Kiričenko, ki je na Euru 2004 na Portugalskem za uvodni gol potreboval le 67 sekund, drugi na večni lestvici je Danec Yussuf Poulsen, ki je belgijsko mrežo letos v Köbenhavnu zatresel po 99 sekundah, tretji pa poljski golgeter Robert Lewandowski, ki je popeljal rdeče-bele v vodstvo proti Portugalski na Euru 2016 po 100 sekundah. Portugalci so pozneje postali evropski prvaki.

Začetek dvoboja ob 21. uri. Glavni sodnik je Nizozemec Björn Kuipers.

Finale Eura, ki se bo po marsičem zapisal v zgodovino, zavzeto spremlja tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Po koncu dvoboja bo predal pokal zmagovalcu. Foto: Reuters

Znani sta obe začetni enajsterici. Pri Otočanih je prednost pred Bukayo Sakajem dobil Kieran Trippier, soigralec Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida. Tako se je angleški selektor Gareth Southgate vendarle odločil za postavitev 3-5-2 oziroma 3-4-3, če bo Mason Mount bolj dejaven na položaju krilnega napadalca. Mladi zvezdnik Manchester Cityja Phil Foden zaradi poškodbe stopala ne bo kandidiral za srečanje.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The England players that have already made history 😀#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/cka27UqqNI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Mount, Shaw; Sterling; Kane