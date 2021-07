Enega izmed italijanskih junakov zamenjala za navijača in nasmejala svet #video

Italija se je v torek uvrstila v finale letošnjega Eura, v nedeljo bo na slovitem stadionu v severozahodnem delu Londona naskakovala svojo drugo končno zmago na evropskih prvenstvih. Italijanski reprezentant Leonardo Bonucci je po koncu tekme stekel proti italijanskim navijačem in skupaj z njimi proslavljal veliki uspeh. Nogometaš Juventusa, ki je uspešno izvedel tudi enega od strelov z bele točke, se je po številnih objemih z navijači odločil, da se vrne na igrišče. A ob tem je italijanskega nogometaša želela zaustaviti ena izmed redark, saj je Bonuccija zamenjala za enega izmed navijačev.

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.



Bonucci laughing and giving her a hug after she realizes (probably with horror) her mistake is even more priceless.pic.twitter.com/bKTYPeNPKl