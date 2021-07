Nenavaden šov italijanskega kapetana, ki ga je spremljal ves svet #video

Nogometna poslastica med Italijo in Španijo je bila v torek na Wembleyju tako izenačena, da je finalista evropskega prvenstva določilo šele izvajanje kazenskih udarcev. Azzurri so bili natančnejši in so izločili tekmeca, ki jim je v 120 minutah povzročil veliko težav, javnost pa je bila priča nenavadnim prizorom pred izvajanjem 11-metrovk. Italijanski kapetan Giorgio Chiellini je imel svoj šov, zbijal je šale in nasmejal sodnike, njegov stanovski kolega Jordi Alba pa je ostal smrtno resen. Nekateri so v tem že prepoznali namig, da bodo streli z bele točke osrečili slovenske sosede!

Dvoboj med Italijo in Španijo je postregel z imenitnim nogometom, polnim visokega ritma in vrhunskih potez. Po 90 minutah ni bilo zmagovalca, podobno je bilo tudi po podaljšku. Tako se je o prvem finalistu letošnjega Eura na Wembleyju odločalo po izvajanju kazenskih strelov. Pravila velevajo, da se morata takrat pri sodniku zglasiti kapetana obeh ekip, nato pa se opravi žreb. Sodnik vrže kovanec v zrak dvakrat. Tisti kapetan, ki mu je naklonjena sreča, izbere stran, kjer se bodo izvajali streli z bele točke, nato se določi še vrstni red izvajalcev. Ko sta k Nemcu Felixu Brychu tako pristopila Giorgio Chiellini in Jordi Alba, se je začel nepozabni šov, ki ga je prek zaslonov spremljal ves nogometni svet. Kaj se je zgodilo?

Chiellini won the game for Italy during the coin toss… he treated Alba like his baby brother 😂🤣 pic.twitter.com/CSpIqzJkcW — Footy Humour (@FootyHumour) July 7, 2021

V trenutkih, ko navijačem obeh reprezentanc ni bilo do smeha, saj se je bližala vselej psihološko še kako zahtevna ''loterija'' kazenskih udarcev, vložek pa je bil ogromen, vstopnica za finale evropskega prvenstva, je izstopalo vedenje Giorgia Chiellinija. Izkušeni italijanski branilec je v karieri preživel že ogromno velikih in pomembnih srečanj. Tako v klubskem kot tudi v reprezentančnem nogometu. Tokrat se je odločil za zelo lahkoten in sproščen pristop. Spustil se je v psihološko igrico s stanovskim kolegom iz španske reprezentance in jo po mnenju številnih tudi dobil. Iz njegovih ust se je širila dobra volja, nasmejal je delivce pravice, branilca Barcelone je presenetil z neverjetno mero sproščenosti in igrivosti, v kateri je celo prijel in pocukal tekmeca za obraz, ga odrinil in na koncu še divje objel.

Giorginio Chiellini je bil v trenutkih, ko so si navijači Italije grizli nohte, neverjetno sproščen. Foto: Reuters

Vseskozi se je smejal in se vedel povsem drugače od Španca, ki je ostal vkopan na mestu in smrtno resen razmišljal o tistem, kar sledi. Kapetan Azzurrov je bil v svojem svetu, razigran kot na največji veselici, nato pa se mu je še uresničila želja, da se bodo 11-metrovke izvajale pred tribuno, polno italijanskih privržencev.

Chiellini bullied Alba into picking the goal he wanted even after he lost the toss 😂😂😂😂😂😂



The shooutout was won before it even started.

Njegovi sreči ni bilo videti konca, Jordi Alba, ki je kapetanski trak prevzel v 106. minuti, ko je igrišče zapustil Sergio Busquets, pa je ob koncu nevsakdanjega žreba premogel le kisel nasmeh. Po prvem sodniškem metu kovanca je bil prepričan, da bi se morali odločiti drugače in proceduro kazenskih udarcev preseliti pred ''špansko'' tribuno, a ga nemški delivci pravice, o tem jih je prepričeval tudi pretirano dobrovoljni zvezdnik Juventusa, niso upoštevali.

Mourinho ve, zakaj se je Chiellini tako vedel

''Tako se je vedel, ker je vedel, da ne bo izvajal 11-metrovke. Vedel je, da bi izvedel kazenski strel šele kot deseti ali pa enajsti, zato je bil tako sproščen. Opravil je svojo nalogo, opravil jo je odlično, padlo mu je breme, saj so se morali izkazati njegovi soigralci, on pa se je lahko sproščeno smejal,'' je za TalkSport pojasnil Jose Mourinho, vešč psiholoških igric v vrhunskem nogometu. Portugalec bo v novi sezoni treniral Romo, tako da bo imel opravka s številnimi italijanskimi reprezentanti. V serie A se bo srečeval tudi s Chiellinijem.

Italijanski in španski kapetan sta bila po žrebu, metu kovanca pri sodnikih, povsem drugačne volje. Foto: Reuters

Izvajanje kazenskih udarcev se sicer za Italijo ni začelo najboljše. Manuel Locatelli je zapravil strel, a sta nato svoja poskusa zapravila Dani Olmo in Alvaro Morata, tako da se je lahko po suvereno izvedeni 11-metrovki Jorginha začela ogromna italijanska zabava, ki ji je tlakoval pot tudi Chiellinijev šov. V nedeljo čaka Italijane veliki finale, ob 21. uri se bodo v Londonu za evropsko krono pomerili z boljšim iz današnjega drugega polfinalnega obračuna med Anglijo in Dansko.