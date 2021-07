Italija po drami in enajstmetrovkah v finalu Eura!

Euro 2020, 20. dan (polfinale): Polfinale:

Torek, 6. julij, London:

Italija : Španija 2:1** (1:1; 0:0)

Chiesa 60.; Morata 80. **po enajstmetrovkah. Peta serija: Jorginho je z uspešno izvedeno enajstmetrovko Italijo poslal v finale! Četrta serija: Močno in natančno je špansko mrežo zatresel Bernardeschi. Na drugi strani je izjemno slabo streljal Morata, na mestu je bil Donnarumma! Tretja serija: zanesljivo je v spodnji desni kot zadel Bonucci. Za Španijo je zadel Alcantara. V drugi seriji je za Italijo enajstmetrovko zanesljivo izvedel Belotti. Na drugi strani je bil uspešen tudi Moreno. Za Špance je prvi poskusil Dani Olmo in streljal preko vrat. Ostaja 1:1. Za Italijo je enajstmetrovko prvi streljal Locatelli, strel pa mu je ubranil Unai Simon. Tudi po 120 minutah na Wembleyju še ni znan zmagovalec. Prvi finalist bo tako znan po izvajanju enajstmetrovk. Konec prvih 15 minut podaljška. Rezultat je še vedno 1:1. 110. minuta: Italijani so zatresli mrežo Špancev, a se je strelec gola Domenico Berardi znašel v prepovedanem položaju. 98. minuta: priložnost za Španijo. S prostega strela je predložek v kazenski prostor Italije poslal Dani Olmo, a je žogo odbil Donnarumma. Do nje je prišel Morata, a je italijanska obramba blokirala poskus strelca prvega zadetka za Španijo. Začetek prvega dela podaljška. Španci že tretjo tekmo zapored igrajo podaljšek. V osmini finala so po podaljšku izločili Hrvaško, v četrtfinalu pa so po izvajanju enajstmetrovk izločili Švico. Italija je podaljšek odigrala v osmini finala, ko je po dodatne pol ure igre izločila Avstrijo. Konec rednega dela na Wembleyju. Izid je poravnan na 1:1. GOOOL! Španci so v 80. minuti izenačili na 1:1. Izjemno sta kombinirala Dani Olmo in Alvaro Morata, ki je v igro vstopil v 62. minuti. Sam se je pred italijanskimi vrati znašel Morata, ki je dosegel svoj šesti zadetek za Španijo na evropskih prvenstvih. Foto: Reuters 68. minuta: Do priložnosti je prišel Domenico Berardi, ki je imel na nogi žogo za povišanje vodstva Italije na 2:0, a je bil na pravem mestu Unai Simon. GOOOL! Po uri igre so Italijani povedli z 1:0. Italijani so se znašli v protinapadu. Najprej je zapretil Ciro Immobile, a je bila španska obramba še na mestu. Do odbite žoge je prišel Federico Chiesa, ki je z mojstrskim preigravanjem in strelom med dvema branilcema matiral obrambo Španije. To je bil zanj drugi zadetek na tem prvenstvu. Foto: Reuters 52. minuta: Španci so bili znova blizu zadetka. Po odlični podaji Mikela Oyarzabala je s strelom z roba kazenskega prostora poskusil Sergio Busquets, njegov poskus pa je zletel približno pol metra nad vrati Gianluigija Donnarumme. Začetek drugega polčasa. Bomo v drugih 45 minutah videli kakšen zadetek? Konec prvega polčasa. Španci so imeli v prvem polčasu terensko premoč (61%), petkrat so sprožili proti vratom Italijanov, ki so na drugi strani poskusili enkrat. Videli smo le en strel v okvir vrat. 45. minuta: uf, kakšna priložnost zdaj za Italijo, ki je bila celoten prvi polčas praktično nevidna. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Emerson in stresel vratnico. To je bil tudi prvi poskus Italijanov v okvir vrat nasprotnika na tekmi. 25. minuta: v priložnosti so se znašli nogometaši Španije. Po odbiti žogi je do strela prišel Dani Olmo, ki je poskusil s strelom po tleh, a se je izkazal Donnarumma. Poskus Olma. Foto: Reuters 10. minuta: še brez prave priložnosti na obeh straneh. So pa Španci v prvih minutah zagospodarili na igrišču, žogo imajo v posesti več kot 70 odstotkov igralnega časa. 4. minuta: Pred vrati Španije se je znašel Nicolo Barella, ki je z natančnim strelom zatresel vratnico Špancev, a se je hkrati znašel tudi v prepovedanem položaju. Nicolo Barella je sprožil dober strel proti vratom, a se je znašel v nedovoljenem položaju. Foto: Reuters Začetek tekme na Wembleyju, kjer tekmo spremlja približno 60 tisoč gledalcev. Začetni postavi:

Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Španija: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal. Španski selektor Luis Enrique je za tekmo s Španijo prvič na prvenstvu v prvo postavo uvrstil Mikela Oyarzabala, Alvaro Morata bo tekmo začel na klopi za rezerve.

Pred tekmo:

Na Euru bomo danes dobili prvega finalista. Na eni izmed večjih poslastic tega prvenstva se bosta spopadli stari znanki Italija in Španija. Španci so po težavah pred začetkom prvenstva vendarle ujeli pravi ritem in se po nekaj infarktnih končnicah tekem uvrstili v polfinale. Četa Luisa Enriqueja je v izjemnem nizu, na zadnjih 29 tekmah je bila poražena le enkrat, brez poraza pa je na zadnjih 13 obračunih. A še bolje gre Italiji, ki grenkobe poraza ni okusila že od septembra 2018 oziroma na zadnjih 32 tekmah.

Ekipi imata dolgo zgodovino medsebojnih obračunov. Desetkrat sta se že pomerili na velikih turnirjih, leta 2012 je Španija v finalu evropskega prvenstva s kar 4:0 odpravila Italijo, takrat sta se tudi obe ekipi zadnjič prebili v finale evropskega prvenstva. Za Špance je bila sicer ta zmaga pred devetimi leti zadnji naslov od treh na EP. Italija ima edini evropski naslov iz leta 1968. Zadnji medsebojni obračun sta reprezentanci odigrali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je Španija 2. septembra 2017 slavila s 3:0. Skupno sta ekipi odigrali 37 medsebojnih tekem, obe sta slavili po enajstkrat.

Španci prehodili dolgo pot

Španija je do polfinala prehodila dolgo in naporno pot. V skupini E se je Špancem odprlo šele ob koncu, potem ko so najprej igrali 0:0 s Švedi in 1:1 s Poljaki. V zadnji tekmi so odpihnili Slovaško s 5:0, si priigrali drugo mesto v skupini in nato v osmini finala v eni najbolj razburljivih tekem, polni preobratov, premagali Hrvaško po podaljšku s 5:3. Še več dela pa so imeli nato v četrtfinalu s Švicarji, saj so jih ugnali šele po enajstmetrovkah.

"Težavo vidim v tem, da imajo Italiji enak odnos in pričakovanja kot mi, imajo občutek, da so odlična ekipa, tako kot ga imamo mi," je pred tekmo dejal Luis Enrique. Foto: Reuters

"Italijanska reprezentanca ni več taka kot je bila pred leti, ko so Italijani čakali v obrambi in gledali, kaj se bo zgodilo. To je Italija z izjemnimi igralci, ki želijo imeti posest žoge. Mislim, da ne moremo dominirati oboji, zato bo zanimivo videti, kdo bo prevzel pobudo. Težavo vidim v tem, da imajo Italiji enak odnos in pričakovanja kot mi, imajo občutek, da so odlična ekipa, tako kot ga imamo mi," je pred tekmo dejal Luis Enrique.

Medsebojna srečanja v tem tisočletju:

29. marec 2000, prijateljska tekma (Barcelona): Španija : Italija 2:0

28. april 2004, prijateljska tekma (Genoa): Italija : Španija 1:1

26. marec 2008, prijateljska tekma (Elche): Španija : Italija 1:0

22. junij 2008, Euro 2008 (Dunaj): Španija : Italija 4:2 (po enajstmetrovkah)

10. avgust 2011, prijateljska tekma (Bari): Italija : Španija 2:1

1. julij 2012, Euro 2012 (Kijev): Španija : Italija 4:0

27. junij 2013, pokal konfederacij 2013 (Fortaleza): Španija : Italija 7:6 (po enajstmetrovkah)

5. marec 2014, prijateljska tekma (Madrid): Španija : Italija 1:0

24. marec 2016, prijateljska tekma (Udine): Italija : Španija 1:1

27. junij 2016, Euro 2016 (Saint-Denis): Italija : Španija 2:0

6. oktober 2016, kvalifikacije za SP 2018 (Torino): Italija : Španija 1:1

2. september 2017, kvalfikacije za SP 2018 (Madrid): Španija : Italija 3:0

Mancini: Ne bomo postali Španci

Slovenski zahodni sosedje v skupini A, kjer so končali na vrhu, premagali Turčijo s 3:0, Švico prav tako s 3:0 in Wales z 1:0. V osmini finala so po podaljšku z nekaj težavami premagali Avstrijo z 2:1, v četrtfinalu pa nato prav tako po dodatnem delu tekme še Belgijo z 2:1. Italija bo v polfinalu morala nastopiti brez poškodovanega Leonarda Spinazzole, ki je zaradi strgane ahilove tetive že sklenil prvenstvo in bo z igrišč odsoten najmanj pol leta.

Leonardo Spinazzola je zaradi poškodbe že sklenil Euro. Foto: Guliverimage

Strateg Italije Roberto Mancini se zaveda, da bo njihova naloga vse prej kot lahka. "Španci zadnjih 20 let dominirajo v svetu nogometa in ta slog igre, ki ga gojijo, jim prinaša uspehe. Igrajo povsem svoj nogomet, ki jih je popeljal do številnih uspehov. Naša igra je nekoliko drugačna, mi smo Italijani in ne bomo kar postali Španci. Poskušali bomo igrati našo igro, vemo, da ne bo lahko in da moramo prikazati izjemno predstavo," se pred tekmo zaveda Mancini.

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija),

3 – Kasper Dolberg (Danska), Harry Kane (Anglija), Robert Lewandowski (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

21.00 Anglija – Danska Finale:

Nedelja, 11. julij, London:

21.00 Italija/Španija – Anglija/Danska

