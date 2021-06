Zgodovinski uspeh Hrvaške, Anglija na vrhu

V skupini D je bilo razburljivo do zadnje sekunde. Anglija je s tesno zmago nad Češko na Wembleyju (1:0) poskočila na vrh, na drugo mesto pa se je po tem, ko je v Glasgowu pokvarila zabavo gostiteljem (3:1) in prvič v zgodovini, to je bil njun šesti medsebojni dvoboj, premagala Škotsko, povzpela Hrvaška. Čehi so si preboj v osmino finala zagotovili kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Hrvaška : Škotska 3:1 (1:1)

Vlašić 17., Modrić 62., Perišić 77.; McGregor 42.



Češka : Anglija 0:1 (0:1)

Sterling 12.

V torek niso na evropskih zelenicah potekale le reprezentančne, ampak tudi klubske tekme. Zagnalo se je kolesje nove sezone evropskega klubskega nogometa. V Albaniji sta bili slab mesec po finalu lige prvakov, v katerem je Chelsea spravil v žalost Manchester City, odigrani tekmi predkroga elitnega tekmovanja. V Elbasanu in Draču sta se zmag veselila prvaka Kosova in Andore, na drugem delu Evrope, na Otoku, pa se je na velikih stadionih v Londonu in Glasgowu na Euru odločalo o končnem vrstnem redu skupine D.

Fotogalerija s tekme v Glasgowu:

Hrvaška v šestem poskusu le ugnala Škotsko

Ker se je že pred zadnjim krogom vedelo, da sta si Anglija in Češka že zagotovili napredovanje, vprašanje je bilo le, katero mesto bosta zasedli po tretjem nastopu, sta bila večjega pritiska deležni Hrvaška in Škotska. Obračunali sta v Glasgowu, tako da so Škoti računali na pomoč bučnih in fanatičnih navijačev. Lovili so zgodovinski podvig, saj so nastopili na 11. velikem tekmovanju, a se nikoli še niso prebili v izločilni del. Škotom ni uspelo tudi tokrat. Hrvaška je bila boljša.

Veselje Calluma McGregorja po izenačenju na 1:1. Pozneje se je izkazalo, da je bil to edini škotski gol na tem Euru. Foto: Reuters

Če so gostitelji po izenačenju Calluma McGregorja (1:1) – to je bil edini zadetek Škotov na tem Euru, s tem pa so se izogniti sramoti, da bi (p)ostali edini udeleženec Eura brez doseženega gola, še poskrbeli za delirij na tribunah Hampdena Parka, pa je drugi polčas povsem pripadel slovenskim sosedom.

Luka Modrić je s prekrasnim zadetkom, ko je neubranljivo zatresel škotsko mrežo po mojstrskem udarcu z zunanjim delom stopala, ponovno povedel Hrvaško v vodstvo, ko pa je Ivan Perišić povišal prednost na 3:1, si je Hrvaška zagotovila prepotrebno prednost za zgodovinsko zmago nad Škoti.

Končni rezultat je po natančnem strelu z glavo postavil Ivan Perišić, ki je na velikih tekmovanjih za Hrvaško dosegel že devet zadetkov in se na večni lestvici izenačil z nepozabnim golgeterjem Davorjem Šukerjem. Foto: Reuters

V šestem medsebojnem dvoboju so tako prvič premagali Škotsko, s tem pa nadaljevali izjemen učinek slovenskih sosedov, saj so si po Italijanih in Avstrijcih, ki se bodo neposredno udarili v osmini finala, med 16 najboljših uvrstili še Hrvati. Selektor Zlatko Dalić je bil pred srečanjem deležen nemalo kritik, po sladki zmagi, ki je rdeče-bele popeljala na drugo mesto v skupini D (in dvoboj osmine finala v Köbenhavnu proti ''podprvaku'' skupine E), pa si je lahko pošteno oddahnil.

Hrvaški je uspel podvig. Prvič v zgodovini (na šesti medsebojni tekmi) je končno premagala Škotsko, prvič v zgodovini si je na velikem tekmovanju z zmago v zadnjem krogu skupinskega dela priigrala napredovanje. Pred tem je bila neuspešna v petih poizkusih. Hrvaški nogometaši so tudi prvič zmagali v Glasgowu. To jim je uspelo v četrtem nastopu v največjem škotskem mestu, ki je prvič gostil tekme evropskega prvenstva.

Angleži spet niso prejeli zadetka

Pošteno si je lahko oddahnil tudi selektor Anglije Gareth Southgate. Uresničila se mu je želja, da bi izločilni del nadaljeval na Wembleyju. Trije levi so še tretjič zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, zmago nad Čehi pa je prinesel Raheem Sterling, z dvema zadetkoma tudi edini strelec Otočanov v skupinskem delu.

Fotogalerija s tekme v Londonu:

Češka si je zagotovila napredovanje med 16 najboljših kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip. Za Hrvaško je na lestvici zaostala le zaradi manjšega števila danih zadetkov. Anglijo čaka v osmini finala zelo zahteven tekmec. V Londonu se bo namerila na drugouvrščeno zasedbo v skupini F, kjer bo to nekdo izmed trojice Francija, Nemčija in Portugalska, še vedno pa je v igri za napredovanje tudi Madžarska.

Konec v Londonu in Glasgowu! Končni vrstni red v skupini D je sledeč. Anglija je najboljša s sedmimi točkami, Hrvaška je druga s štirimi (gol razlika 4:3), Češka tretja s štirimi (gol razlika 3:2), Škotska pa zadnja z eno. Gooooool! 3:1! 77. minuta (Glasgow): Vse bolj diši po velikem uspehu Hrvaške, ki prvič na današnji tekmi vodi z dvema zadetkoma prednosti. Po predložku Luke Modrića s kota je bil v skoku zelo spreten in natančen Ivan Perišić. Žoga se je po njegovem strelu z glavo od vratnice odbila v mrežo, ognjeni so pred veliko zmago, s katero bi se, če bi Češka izgubila v Londonu, zavihteli v skupini D celo na drugo mesto. To bi bila tudi zgodovinska zmaga Hrvatov, ki pred tem v petih medsebojnih srečanjih niso nikoli premagali Škotov. Gooooool! 2:1! 62. minuta (Glasgow): Hrvaška ponovno vodi! Boljša igra v drugem delu je obrodila sadove. V polno je zadel Luka Modrić, ki je po asistenci Matea Kovačića z mojstrskim neubranljivim strelom premagal škotskega vratarja. Slovenski sosedi ponovno vodijo. Če bodo zadržali prednost, se bodo uvrstili med najboljših 16. 56. minuta (Glasgow): v drugem polčasu ne manjka priložnosti Hrvaške. Naprej se je sam pred škotskim vratarjem znašel Joško Gvardiol, a se mu je ponesrečil končni strel, nato pa je Luka Modrić z izvrstno globinsko podajo zaposlil Ivana Perišića, ki je stekel sam proti škotskim vratom in nastreljal vratarja Davida Marshalla. Goooool! 1:1! 42. minuta (Glasgow): Škotska je dosegla prvi zadetek na tem Euru in se vrnila v igro za napredovanje! Callum McGregor je izkoristil slabše posredovanje hrvaške obrambe. Domagoj Vida je po daljšem napadu Škotov izbil žogo do zveznega igralca Celtica, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora premagal Dominika Livakovića in poskrbel za delirij škotskih navijačev na Hampden Parku! Če bi se tekma končala s tem rezultatom, bi obe reprezentanci izpadli z Eura že po skupinskem delu. 36. minuta (London): češki reprezentant Tomaš Souček se je upravičeno prijel za glavo, saj je z ugodnega položaja zgrešil vrata in zapravil izvrstno priložnost za izenačenje na 1:1. Goooooool! 1:0! 17. minuta (Glasgow). Hrvaška je prekrižala načrte Škotski. Po dolgi akciji, ki jo je začel Josip Juranović, nato pa je Ivan Perišić po podaji z glavo zaposlil Nikolo Vlašića, je mladi Dalmatinec, zvezdnik moskovskega CSKA in dober prijatelj slovenskega reprezentanta Jake Bijola, s spretnim strelom po tleh zatresel škotsko mrežo. Hrvaška vodi. Če bi se končal dvoboj s tem rezultatom, bi se ognjeni uvrstili v osmino finala, Škoti pa končali Euro na zadnjem mestu., Gooooool! 0:1! 12. minuta (London). Angleži so hitro prišli do vodstva. Jack Grealish je z leve strani kazenskega prostora poslal predložek pred češka vrata in odlično zaposlil Raheema Sterlinga, ki mu iz bližine ni bilo težko premagati Tomaša Vaclika. Otočani vodijo z 1:0, na lestvici so se prebili na prvo mesto. 2. minuta (London): velika priložnost za Anglijo! Raheem Sterling se je po podaji Luka Shawa znašel sam pred češkim vratarjem, nato pa s prefinjenim udarcem zatresel vratnico. Tri leve je od ekspresnega vodstva delilo le nekaj centimetrov!

Euro 2020 (12. dan), 3. krog: Skupina D:

Torek, 22. junij:

Hrvaška : Škotska 3:1 (1:1)

Vlašić 17., Modrić 62., Perišić 77.; McGregor 42.



Češka : Anglija 0:1 (0:1)

Sterling 12. Lestvica:

1. Anglija* 3 tekme – 7 točk

2. Hrvaška* 3 – 4

3. Češka* 3 – 4

4. Škotska 3 – 1 * uvrščena v osmino finala

Kdo si je na Euru že zagotovil napredovanje? (12 od 16) Zmagovalci skupin: Italija, Belgija, Nizozemska, Anglija

Drugouvrščeni v skupinah: Wales, Danska, Avstrija, Hrvaška

Med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi v skupinah: Češka, Švica

So že med 16, a še ne vedo, na katerem mestu: Švedska, Francija V čakalni vrsti za najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe sta Finska in Ukrajina. Trenutna lestvica tretjeuvrščenih moštev: 1. Češka 3 tekme – 4 točke (gol razlika 3:2)

2. Švica 3 – 4 (4:5)

3. Portugalska 2 – 3 (5:4)

4. Ukrajina 3 – 3 (4:5)

5. Finska 3 – 3 (1:3)

6. Španija 2 – 2 (1:1)