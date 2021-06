Švedi do točke proti Špancem, Slovaki spodnesli Poljake, mojstrovina Čeha

Na večerni tekmi skupine E evropskega prvenstva, na kateri je pravico delil Slavko Vinčić, so eni od favoritov prvenstva Španci le remizirali s Švedi (0:0). Slovaki so z 2:1 presenetili favorizirane Poljake, pri katerih je nesrečni vratar Wojciech Szczesny dosegel avtogol in postal sploh prvi čuvaj mreže z avtogolom v zgodovini EP. Čehi so z dvema zadetkoma Patrika Schicka, enega je dosegel z lobom skoraj s polovice igrišče, z 2:0 premagali Škotsko, ta na velikem tekmovanju nastopa prvič po 23 letih.

V večernem obračunu v Sevilli med Španijo in Švedsko, na katerem je pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, gledalci niso videli zadetkov. Rdeča furija, ki zaradi težav s koronavirusom v uvodnem delu prvenstva ne more računati na kapetana Sergia Busquetsa, je bila večji del tekme boljši nasprotnik, a razpoloženega Robina Olsna, ki se je večkrat izkazal, ni uspela premagati.

Španci so imeli v prvem polčasu več od igre, trikrat streljali na gol, a je bil švedski vratar ob strelih Alvara Morate in Kokeja na mestu. Pri Švedih, ki jim zaradi poškodbe ne pomaga Zlatan Ibrahimović, je ob koncu prvega dela do lepe priložnosti prišel Alexander Isak, a tudi on ni spremenil začetnega rezultata, ki je vztrajal tudi po zadnjem Vinčićevem žvižgu.

Poročilo s tekme:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Slovaki presenetili Poljake, Szczesny prvi vratar z avtogolom

Dogajanje v skupini E v St. Peterburgu, ki gosti šest tekem skupinskega dela, sta odprli Poljska in Slovaška. Vloga favoritov je pripadala Robertu Lewandowskemu in soigralcem, ki jih je pred kratkim prevzel nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa Paulo Sousa, a se na začetku kvalifikacij za SP 2022 ni preveč izkazal. Tudi tokrat nima razloga za zadovoljstvo, saj so njegovi varovanci EP odprli brez točke. Slovaki so v Sankt Peterburgu presenetili Poljake, pri katerih se je nesrečni Wojciech Szczesny kot prvi vratar v zgodovini evropskih prvenstev podpisal pod avtogol. Foto: Guliverimage

Slovaki, ki so se na Euro uvrstili z dodatnimi kvalifikacijami, so povedli v 19. minuti. Robert Mak je po prodoru po levi strani ustrelil z bližine, poljski vratar Wojciech Szczesny pa slabo posredoval in z avtogolom razveselil tekmece. Zvezdnik Juventusa je postal prvi vratar v zgodovini evropskih prvenstev z avtogolom.

Poljaki so lovili priključek in ga ujeli kaj hitro po začetku drugega polčasa. Dobre pol minute po vrnitvi na zelenico so izigrali slovaško obrambo in prek Karola Linettyja izenačili. V 62. minuti je Grzegorz Krychowiak prejel še drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, tako da so Poljaki zadnje pol ure igrali številčno oslabljeni. To so Slovaki izkoristili v 69. minuti, ko je po podaji iz kota Mareka Hamšika v slogu napadalcev za 2:1 zadel branilec Milan Škriniar. Poljaki so ob koncu pritisnili, dvakrat resneje ogrozili vrata Martina Dubravke, a jim rezultata ni uspelo spremeniti.

Poročilo s tekme:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Schick zadeval za prve točke Čehov

Navijači Škotske so prvič po 25 letih dočakali tekmo svoje reprezentance na evropskem prvenstvu, prvič po 23 letih pa na velikem nogometnem tekmovanju. Nazadnje so se z elito družili na SP 1998, nato pa izgubili stik z najboljšimi. Lani so se izkazali v dodatnih kvalifikacijah, kjer so izločili Izrael in Srbijo. Na letošnjem Euru lahko na dveh tekmah računajo tudi na prednost domačega igrišča, a vsaj na prvi proti Češki se jim ni izšlo po željah. Patrik Schick je k zmagi Čehov nad Škoti prispeval oba zadetka. Foto: Guliverimage

Ko je že kazalo, da bi se reprezentanci na odmor lahko odpravili pri začetnem rezultatu, je Patrik Schick izkoristil podajo Vladimirja Coufala in s strelom z glavo Čehe popeljal v vodstvo. Napadalec Bayerja iz Leverkusna je v 52. minuti udaril še drugič. S pravo mojstrovino skoraj s polovice igrišča je z lobom ugnal vratarja Davida Marshalla, ki je bil precej oddaljen od gola in je ob vračanju na svoje mesto le nemočno opazoval, kako je žoga končala v mreži. Razpoloženi Schick je imel v nadaljevanju priložnost za hat-trick, a mu ni uspelo. Svoje priložnosti za znižanje češkega vodstva so imeli tudi domačini, a jim Tomasa Vaclika ni uspelo premagati.

Poročilo s tekme:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11