Vinčić pospremil remi Špancev in Švedov

Na dvoboju Španije in Švedske so se prvič na tem prvenstvu predstavili slovenski sodniki Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ti so svoje delo opravili dobro, slabše pa so ga Španci, eni favoritov prvenstva. Selektor Španije Luis Enrique je sicer pred tekmo dejal, da bi se sprijaznil tudi s porazom, če bi nato dve tekmi dobili in se kot prvi prebili v osmino finala. "Toda resnica je ta, da je prva tekma kot merjenje temperature, pove nam, če smo v redu," je dejal Enrique.

Kaj je pokazal termometer, bo selektor furije sam povedal. Dejstvo pa je, da je Španija prevladovala praktično celotno tekmo, a v zaključkih napadov ji je zmanjkalo natančnosti, kar v manjši meri velja tudi za Švedsko, ki je imela dve lepi priložnosti, a tudi ostala brez gola.

Španci so kljub "novi generaciji" na tekmi takoj vzpostavili svoj način igre z ogromno posestjo žoge, na trenutke je ta znašala tudi 90 odstotkov, in številnimi podajami (v prvih 45 minutah so jih imeli kar 419 - po Uefi celo 430 -, kar je po Opti največ v prvih polčasih na EP od leta 1980, ko so začeli beležiti te podatke), priigrali so si tudi kar nekaj priložnosti.

V 16. minuti bi Španci lahko povedli, ko je z glavo streljal Dani Olmo, toda z izvrstno reakcijo se je izkazal Robin Olsen, ki mu je preprečil veselje tudi ob koncu polčasa. Dvakrat je poskusil tudi Koke, posebej v 29. minuti bi lahko precej bolje zaključil, ko je sam dobil žogo v sredini kazenskega prostora, a jo iz prve poslal visoko čez gol.

Daleč najlepšo priložnost za Španijo je zapravil Alvaro Morata, ko je v 38. minuti po napaki Marcusa Danielsona sam prišel pred Olsena, a žogo poslal mimo vrat. V 41. minuti pa so tudi Švedi prvič na tekmi zagrozili, ko je v kazenskem prostoru malce z desne streljal Alexander Isak, toda Marcos Llorente je preprečil zadetek, žoga se je od njega odbila še v vratnico in nazaj v igrišče.

Uvod drugega polčasa je bil precej miren, nato pa je v 61. minuti Marcus Berg iz bližine zgrešil vrata Španije. Španci so nato spet vzpostavili svojo igro, ki pa ni bila konkretna, še ko so prišli do strelov (skupaj so jih imeli le pet v okvir vrat), so jih Švedi, ki so se zgolj branili, izbijali žoge in zapirali dohode v nevarne cone, pravočasno blokirali.

Na začetku sodniškega dodatka pa so vendarle Španci, na koncu tekme so imeli po Uefi kar 846 podaj (Švedi 106), spet zagrozili, ko je z glavo poskusil Gerard Moreno, Olsen pa je bil znova pripravljen, kot tudi po poskusu Pabla Sarabie v tretji minuti dodatka, tako da je ostalo pri 0:0.

Na današnji prvi tekmi pa je v skupini D Češka v Glasgowu premagala Škotsko z 2:0. V tej skupini je že v nedeljo Anglija v Londonu ugnala Hrvaško z 1:0.

V torek bosta na vrsti še prvi tekmi skupine F, ob 18.00 se bosta v Budimpešti merili Madžarska in branilka naslova Portugalska, ob 21.00 v Münchnu pa svetovna prvakinja Francija in Nemčija.

