Sankt Peterburg omejil združevanja ljudi v času EP

Lokalne oblasti v ruskem St. Peterburgu, enem od gostiteljev nogometnega evropskega prvenstva, so prepovedale masovna zbiranja ljudi in jih zaradi povečanja koronskih okužb v zadnjih dneh omejila na največ 3000. Nove omejitve, povezane s preprečevanjem širjenja okužb z novim koronavirusom, sicer ne bodo vplivale na navijače znotraj stadionov.

Mestne oblasti so danes potrdile, da so nogometni stadioni izvzeti iz teh novih ukrepov, ker tam veljajo posebne omejitve. So pa namenjeni preprečevanju širjenja koronskih okužb, potem ko se je velika množica navijačev v soboto zbrala na javnem ogledu tekme Rusija - Belgija.

Od četrtka naprej tudi ne bo več prodaje hrane v tako imenovanih navijaških conah, nogometni navdušenci bodo lahko tam poslej kupili le pijačo, poroča francoska agencija AFP.

Rusijo naslednja tekma na euru čaka v sredo, ko se bo v St. Peterburgu pomerila s sosedo Finsko.