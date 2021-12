V nogometnem svetu se je v iztekajočem se letu 2021 zgodilo toliko zanimivega, da smo dogajanje strnili v posebno abecedo. S pomočjo načela, kako slika pove več kot tisoč besed, smo skušali na kratko in jedrnato zaobjeti čim več nogometnih prigod, obenem pa obžalovali, zakaj nima slovenska abeceda vsaj 100 črk. Prihajalo je namreč do težav, komu nameniti črko, saj bi si jo v častni omembi zaslužilo več nogometnih junakov. Žal je bilo prostora le za 25 primerov.

A kot Azzurri

Azzurri, to je dolgoletni vzdevek italijanske nogometne reprezentance (modri), so poleti obnoreli nogometno Evropo. Pod vodstvom Roberta Mancinija so s pomočjo rekordnega niza neporaženosti (kar 37 tekem) so postali evropski prvaki, v dramatičnem finalu na Wembleyju po strelih z bele točke premagali Anglijo in postali zmagovalci tekmovanja, ki je prvič v zgodovini potekal kar v 11 državah. Zahodni slovenski sosedi so bili bistveno manj uspešni v kvalifikacijah za SP 2022, kjer jih čaka marca 2022 zahtevno delo v play-offu, najverjetneje proti še kako motivirani Portugalski. Foto: Reuters

B kot Barišić. Maks Barišić.

V jesenskem delu 1. SNL je bil z naskokom najboljši strelec napadalec Kopra Maks Barišić. Dosegel je kar 11 zadetkov. Če bo ohranil takšno formo tudi v spomladanskem delu, bo zagotovo presegel število zadetkov, s katerim sta se v prejšnji sezoni na vrh lestvice najboljših strelcev zavihtela Jan Mlakar in Nardin Mulahusejnović. Oba sta dosegla 14 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

C kot Chelsea

V letošnjem finalu lige prvakov sta se v Portu pomerila angleška tekmeca. Chelsea je z 1:0 ugnal Manchester City, zmagoviti zadetek pa je v 42. minuti prispeval Nemec Kai Havertz. Foto: Reuters

Č kot Čarno-bejli

Čarno-bejli, po prekmursko črno-beli, so v letu 2021 postali prvič slovenski prvaki. V zadnjem krogu so v Ljudskem vrtu premagali Maribor (3:1) in ga prehiteli na lestvici. Sledile so nepozabne proslave, Fazanerijo je po vrnitvi nogometašev Muro v Mursko Soboto napolnilo več tisoč evforičnih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

D kot Delius. Adam Delius.

Nogometni klub Olimpija je letos dobil novo vodstvo. Milana Mandarića, ki je bil prvi mož ljubljanskega kluba vse od poletja 2015, je nasledil nemški poslovnež Adam Delius, na trenerski stolček pa se je vrnil Hrvat Dino Skender. Foto: Vid Ponikvar

E kot Euro U21

Slovenijo je letos doletela prav posebna čast. Skupaj z Madžarsko je gostila največje tekmovanje v zgodovini državne samostojnosti. Potekalo je evropsko prvenstvo do 21 let. Naslov so osvojili Nemci, ki so bili v finalu v Stožicah boljši od Portugalcev. Slovenija, vodil jo je Milenko Ačimović, je v skupinskem delu osvojila točko. Za edini slovenski zadetek je poskrbel Aljoša Matko na dvoboju proti Češki. Foto: Grega Valančič/Sportida

F kot Francija

Galski petelini se letos niso izkazali na Euru. Izpadli so že v osmini final. Več uspeha so imeli v ligi narodov. Zaključni turnir najboljše četverice je potekal v Italiji, Francozi pa so v finalu na San Siru premagali Španijo. Foto: Reuters

G kot Gavči

Gavči, takšen vzdevek nosijo nogometaši Argentine (prebivalci pamp, argentinski kavboji), so na letošnjem južnoameriškem prvenstvu šli do samega konca. V finalu so na znamenitem stadionu Maracana v Rio de Janeiru premagali Brazilijo in po 28 sušnih letih znova osvojili Copa Americo. To je bil njihov 15. naslov, najboljši nogometaš in strelec turnirja pa je bil Lionel Messi. Foto: Guliverimage

H kot Handanović. Samir Handanović.

Nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović je pri 36 letih dočakal najlepši trenutek v karieri. Osvojil je prvo klubsko kariero, z milanskim Interjem postal italijanski prvak, kot kapetanu črno-modrih pa ga je doletela posebna čast, saj je pokal za zmagovalca serie A končal v njegovih rokah. Foto: Reuters

I kot Iličić. Josip Iličić.

Josip Iličić je v letu 2021 blestel tako v državnem dresu, kjer je bil v kvalifikacijah za SP 2022 najboljši strelec in podajalec Slovenije, Atalanti pa je znova pomagala do preboja v ligo prvakov. Je edini tujec v serie A, ki se je v zadnjih 10 letih prav v vsaki sezoni uvrstil na seznam strelcev. Foto: Guliverimage

J kot Jan Oblak

Škofjeločan je uresničil sanje z madridskim Atleticom in prvič, odkar igra v la ligi, postal španski prvak. Kapetan slovenske izbrane vrste je že petič prejel priznanje Zamora in izenačil absolutni rekord, v izboru za trofejo Leva Jašina pa je osvojl tretje mesto. Foto: Guliverimage

K kot Kek. Matjaž Kek.

Matjažu Keku in njegovim varovancem se v kvalifikacijah za SP 2022 ni izšlo po načrtih. Osvojili so četrto mesto in ostali brez velikega tekmovanja. Več uspeha želijo doseči prihodnje leto, ko jih v skupini B4 lige narodov čakajo Srbi, Švedi in Norvežani. Kek ostaja slovenski selektor, konec leta je podaljšal sodelovanje s krovno zvezo do leta 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida

L kot Lewandowski. Robert Lewandowski.

33-letni poljski napadalec Robert Lewandowski, nesojeni dobitnik zlate žoge leta 2020, ko je izbor za najboljšega odpadel, blesti v dresu Bayerna. V nemškem prvenstvu se je podpisal pod številne rekorde, z 41 zadetki popravil znameniti rekord letos preminulega Gerda Müllerja (40). Z Bavarci osvojil številne lovorike, v glasovanju za zlato žogo pa za Lionelom Messijem zaostal le 33 točk. Foto: Guliverimage

M kot Messi. Lionel Messi.

34-letni Argentinec je poleti presenetil svetovno javnost, ko je zapustil Barcelono, strl srce navijačem zadolženega katalonskega velikana in se preselil v Pariz, kjer želi s PSG postati evropski prvak. Letos se mu je posrečila velika želja, saj je z reprezentanco končno osvojil veliko tekmovanje. Postal je južnoameriški prvak, ob koncu leta pa je prejel še zlato žogo. Že sedmo v bogati karieri. Foto: Reuters

N kot Novost.

Slovensko prvoligaško tekmovanje je bilo poleti deležno številnih sprememb. Prva liga Telekom Slovenije se je poslovila, odslej se prvoligaški klubi potegujejo za točke v Prvi ligi Telemach, sodnikom, med katerimi ni več Damirja Skomine, saj se je zaradi poškodbe poslovil od zelenic in postal predsednik tretjeligaša iz Izole, pa je na tekmah (na dveh v vsakem krogu) priskočil na pomoč sistem VAR. V spomladanskem delu bo prisoten na vseh tekmah 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

O kot Olimpijski prvak.

V bogatem športnem letu 2021 so z enoletno zamudo zaradi pandemije koronavirusa potekale poletne olimpijske igre. Zlato medaljo so na nogometnem moškem turnirju osvojili Brazilci. V finalu so v Jokohami premagali Špance z 2:1. Pri dekletih so se zlate medalje veselile reprezentantke Kanade. Foto: Reuters

P kot Popivoda. Danilo Popivoda.

V 75. letu je v svojem domu v Črni gori umrl Danilo Popivoda, legenda Olimpije, slovenskega in jugoslovanskega nogometa. Za reprezentanco nekdanje skupne države je odigral 20 tekem (5 zadetkov), tudi na SP 1974 in EP 1976, v času prve slovenske nogometne pravljice pa je bil pomočnik selektorja Srečka Katanca. Foto: Vid Ponikvar

R kot Ronaldo. Cristiano Ronaldo.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je poleti presenetil z vrnitvijo na Otok. Zapustil je Juventus, s katerim je v zadnjih letih neuspešno lovil evropski naslov, in oblekel dres Manchester Uniteda. Pri 36 letih še vedno ohranja izvrstno strelsko formo, z reprezentanco pa se mu je zalomilo v zaključku kvalifikacij za SP 2022, tako da bo vstopnico za Katar lovil prihodnje leto v play-offu. Najverjetneje proti močni Italiji. Foto: Reuters

S kot Srbija

V kvalifikacijah za SP 2022 je za eno največjih senzacij poskrbela Srbija. Reprezentanca, ki se bo prihodnje leto v ligi narodov potegovala za točke tudi proti Sloveniji, je pokvarila načrte Portugalski, osvojila prvo mesto v kvalifikacijski skupini in se neposredno uvrstila na spektakel v Katar. Podobno je uspelo še Španiji, Švici, ki je bila presenetljivo boljša od evropskih prvakov Italijanov, Franciji, Belgiji, Danski, Nizozemski, Hrvaški, Angliji in Nemčiji. Foto: Reuters

Š kot Šimundža. Ante Šimundža.

50-letni Mariborčan Ante Šimundža je v tem letu pisal zgodovino z Muro. Črno-bele je popeljal do zgodovinskega naslova slovenskega prvaka, nato pa še do skupinskega dela konferenčne lige, kjer je v Ljudskem vrtu šokiral Tottenham (2:1) in tekmovanje končal s tremi točkami. Ob koncu leta je prekinil sodelovanje z Muro, zaželel si je novih izzivov, kot kaže pa bo kariero nadaljeval pri serijskem bolgarskem prvaku Ludogorcu iz Razgrada. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

T kot Tavares. Marcos Magno Morales Tavares.

Legendarni kapetan NK Maribor Marcos Tavares je svojo življenjsko zgodbo zlil v avtobiografijo. Nastala je knjižna uspešnica Legenda, Brazilec s slovenskim srcem, pa se je odločil, da se bo zaradi vse bolj pogostih zdravstvenih ovir po koncu sezone poslovil od igrišč. Nogometno pot bo tako sklenil ljubljenec Viol in nosilec številnih rekordov tako mariborskega kluba kot tudi slovenskega prvenstva. Foto: Proelium

U kot Uefa

Evropska nogometna zveza (Uefa) se je letos spopadla z ogromnimi izzivi, največjega pa je zagotovo predstavljal marčevski šok, ko je hotelo 12 bogatih in uglednih evropskih klubov (Arsenal, Atletico, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchestrer United, Milan, Real in Tottenham) ustanoviti svojo elitno superligo. Krovna zveza se je na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom odzvala odločno in s pomočjo navijačev preprečila rojstvo novega tekmovanja. Foto: Reuters

V kot Vijolice

Jesenski prvaki aktualne sezone 1. SNL so nogometaši Maribora. Ko je na trenerski stolček sedel Radovan Karanović, so vijolice ujele zmagoviti ritem in se povzpele na vrh razpredelnice. Pred najbližjim zasledovalcem Koprom imajo točko prednosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z kot Zmaji

Ljubljanski klub je v letu 2021 postal pokalni zmagovalec. V finalu pokala Slovenije v Kopru z 2:1 premagal Celjane, lovoriko pa je osvojil pod taktirko Gorana Stankovića. V jesenskem delu 1. SNL je Olimpijo sprva vodil nekdanji zvezdnik srbskega nogometa Savo Milošević, zadnja dva meseca pa vodi zeleno-bele hrvaški povratnik Dino Skender. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ž kot Ženska reprezentanca

Slovenska članska ženska izbrana nogometna vrsta za razliko od rojakov še ni zaigrala na največjem tekmovanju. Bi lahko izbrankam Boruta Jarca uspelo v kvalifikacijah za SP 2023, kjer po šestih krogih z 11 točkami zaseda tretje mesto in zaostaja za Francijo (18) in Walesom (13)? Če bi se povzpela na drugo mesto, bi zaigrala v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Več iz športnega pregleda 2021: