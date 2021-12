Šport že od nekdaj piše takšne in drugačne zanimive zgodbe. Nekatere izmed njih se za vedno zapišejo v zgodovino svetovnega športa. Ali se bo katera od letošnjih, pa bo pokazal šele čas. Letos jih ni manjkalo, potem ko so bile med drugim na sporedu olimpijske igre v Tokiu. Sicer smo bili priča srečnim in tudi manj srečnim športnim zgodbam.

Najstnica, ki je poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini športa Emma Raducanu Foto: Guliverimage

Ena od pozitivnejših in neverjetnih je zgodba Emme Raducanu, mlade teniške igralke, ki je na letošnjem OP ZDA presenetljivo dosegla sam vrh. Športnica, ki je takrat imela le 18 let in je šele v jeseni končala srednjo šolo, se je odločila, da se bo posvetila profesionalnemu tenisu. Do senzacionalnega uspeha pa ni potrebovala dolgo. Septembra je na OP ZDA sledilo prvovrstno presenečenje, potem ko se je mlada Britanka skozi kvalifikacije prebila na glavni turnir in na koncu zmagala na enem najbolj prestižnih teniških turnirjev. Postala je sploh prva igralka v zgodovini tenisa, ki ji je uspelo zmagati na turnirju za grand slam na tak način. Raducanujevi napovedujejo zelo uspešno športno kariero, nekateri pa so jo zaradi izjemne popularnosti in zanimanje sponzorjev poimenovali kar deklica za milijardo dolarjev.

Tamara Zidanšek je v Parizu pripravila veliko presenečenje. Foto: Guliverimage

Slovenka po 38 letih v polfinalu turnirja za grand slam

Junija je bila slovenska športna javnost na nogah, potem ko se je Tamara Zidanšek, slovenska teniška igralka, prebila v polfinale OP Francije, turnirja za grand slam. V slovenskem tenisu se je to zgodilo prvič po 38 letih. Nazadnje je to uspelo leta 1983 Mimi Jaušovec. Zidanškova je v dramatičnem četrtfinalu premagala Paulo Badoso z izidom 7:5, 4:6 in 8:6. Njeno pot v polfinalu je prekinila Rusinja Anastazija Pavljučenko. Tamara je pozneje ta uspeh dopolnila še s svojo premierno zmago na turnirju serije WTA v Lozani.

prva se je govorilo, da je prišlo do poškodbe, a se je pozneje izkazalo, da je imela Biles psihične težave. Foto: Guliverimage

Na olimpijskih igrah v Tokiu je prišlo do velikega presenečenja, potem ko se je Simone Biles, zvezdnica športne gimnastike, nepričakovano umaknila. Na olimpijskih igrah je veljala za prvo favoritinjo, ki bi lahko osvojila kopico medalj. Kraljica športne gimnastike je v mnogoboju že po prvem orodju, preskoku, odstopila. Sprva se je govorilo, da je prišlo do poškodbe, a se je pozneje izkazalo, da je imela Biles psihične težave. Zdravje je v tem primeru postavila na prvo mesto. Skoraj teden dni za tem, ko so se vsi spraševali, ali se bo vrnila v telovadnico, je nastopila na gredi in osvojila bron. "Želela sem to narediti zase. Ta bronasta medalja je v mojih očeh vredna precej več kot tista iz Ria. Prav posebej jo bom cenila," je po tekmi povedala Simone, ki ima z olimpijskih iger skupno sedem medalj (štiri zlate, eno srebrno in dve bronasti).

Naomi Osaka je prehitela organizatorje in kar sama zapustila turnir. Foto: Guliverimage

Šok v Parizu: Japonka zapustila OP Francije

Na letošnjem OP Francije se je Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, odločila, da zapusti prestižni turnir. Razlog pa ni bila poškodba. Osaka je namreč že pred začetkom turnirja razkrila, da ne bo komunicirala z novinarji … Za to se je odločila zaradi psihičnih težav. Organizatorji so ji potem zagrozili, da jo bodo s turnirja izključili, a jih je nekdanja prva igralka sveta prehitela in sama zapustila turnir. "Mislim, da je najboljše za turnir, druge igralke in moje dobro, da odstopim, da bi se spet lahko vsi posvetili tenisu," je na Twitterju zapisala 24-letna Osaka, ki se je nato za več kot mesec dni umaknila s teniških igrišč.

Po 21 letih je Lionel Messi zapustil Barcelono in kmalu po čustveni novinarski konferenci podpisal pogodbo s PSG. Foto: Reuters

Lionel Messi v solzah zapustil Barcelono in se preselil v Pariz

Lionel Messi je zagotovo poskrbel za največjo zgodbo letošnjega prestopa. Po 21 letih je zapustil Barcelono in kmalu po čustveni novinarski konferenci podpisal pogodbo s PSG ter se pridružil zvezdniški zasedbi francoskega kluba. "Komaj čakam, da začnem s treningi, veselim se novega poglavja v svoji karieri. Še vedno sem enako motiviran in ljubim nogomet kot prvi dan svoje profesionalne poti. Težko mi je bilo zapustiti Barcelono. To je bilo težko obdobje, čustveno, a hvaležen sem PSG, da mi je ponudil priložnost," je ob prihodu v novi klub povedal Messi.

Anna Kiesenhofer, aktualna olimpijska prvakinja, se kolesarstvu posveča le v prostem času. Foto: Guliverimage

Doktorica matematike do olimpijskega zlata, Nizozemka pa v veliki zmoti

Na olimpijski cestni dirki v ženski konkurenci v Tokiu smo bili lahko priča velikemu presenečenju in pravi športni komediji. Dirko je povsem zasluženo dobila amaterska kolesarka Anna Kiesenhofer, ki se kolesarstvu posveča le v prostem času. Sicer predava matematiko in opravlja raziskovalno delo na inštitutu v švicarski Lozani. Anna Kiesenhofer ja napadala od samega začetka in na koncu sama prečkala ciljno črto. "Neverjetno. Ko sem prečkala ciljno črto, sem pomislila, ali je res konec, ali moram še nadaljevati," je po tekmi povedala presrečna Anna Kiesenhofer.

Na trasi je vladala velika zmeda, saj je Nizozemka Annemiek Van Vleuten, ki je za Avstrijko prišla v cilj minuto in 15 sekund, mislila, da je osvojila zlato. A na koncu se je morala zadovoljiti s srebrom. "Oh, kako sem se motila. Sploh se nisem zavedala. Prepričana sem bila, da sem številka ena," pa je svojo zmoto po dirki priznala Annemiek Van Vleuten.

Veliko razočaranje na reševalnem čolnu Foto: Guliverimage

Tragična zgodba kajakašic: tik pred ciljem padli v vodo

Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta pred odhodom v Peking odkrito napovedovali boj za olimpijsko medaljo. Primorki sta v kajaku dvosedu sodili v ožji krog favoritinj, a v polfinalu se je zgodilo nekaj, kar si nista predstavljali niti sanjah. Tik pred ciljem sta se prevrnili, ostali brez uvrstitve in brez tako želene medalje. Razočaranje po tej nesrečni prigodi je bilo veliko. "To je eden najhujših trenutkov moje kariere. Zgodil se je v najslabšem možnem času. Na olimpijskih igrah se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem in težko bo to preboleti," je po tekmi v solzah razlagala Špela Ponomarenko Janić.

Nogometaši Mure so pripravili prvovrstno presenečenje. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Nogometaši Mure šokirali evropskega velikana

Nogometaši Mure so v Ljudskem vrtu v 5. krogu konferenčne lige pripravili prvovrstno presenečenje, potem ko so premagali Tottenham. Prvega favorita skupine G so premagali z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v zadnjih sekundah srečanja dosegel Amadej Maroša. Slovenski prvak je pisal zgodovino, saj je osvojil prve točke v novoustanovljenem tekmovanju, gostje, ki jih vodi sloviti Antonio Conte, pa so ostali brez možnosti za prvo mesto.

Tom Brady se je zapisal v zgodovino. Foto: Guliverimage

Legendarni Tom Brady prišel do sedmega naslova

Ekipa Tampa Bay Buccaneers je v tem letu zmagala 55. finale lige ameriškega nogometa NFL. V Super Bowlu LV je Tampa na domačem stadionu z 31:9 ugnala branilce naslova Kansas City Chiefs, legendarni podajalec Tom Brady pa je s tem prišel do svojega rekordnega, sedmega naslova prvaka lige. Šest naslovov je Brady osvojil z ekipo New England Patriots, lani pa se je preselil na Florido in že v prvi sezoni pripeljal ekipo Tampa Bay Buccaneers do zmage 55. finala lige ameriškega nogometa.

Kyrie Irving se ni želel cepiti in zato ni mogel igrati. Pred dnevi pa so ga vendarle poklicali nazaj v ekipo. Foto: Gulliver/Getty Images

Ker se ni želel cepiti, ni smel igrati. Zdaj ga kličejo v ekipo.

Kyrie Irving, zvezdnik Brookly Nets, je bil oktobra v središču pozornosti. V klubu so mu namreč prepovedali igrati, dokler se ne bi cepil proti covid-19. Irving bi sicer lahko igral v zveznih državah, v katerih cepljenje ni pogoj za nastopanje v zaprtih prostorih oziroma dvoranah, vendar je klub sklenil, da ne bo delal izjem in zato 29-letnega zvezdnika uvrstil na seznam igralcev, ki niso pripravljeni za igro. A ravno pred dnevi se je zgodba zasukala. V ekipi je zaradi poškodb in karanten, povezanih s pandemijo covid-19, začelo primanjkovati igralcev. Zato se vsaj začasno na tekme, ki bodo potekale izven New Yorka, in v postavo Netsov vrača Irving. Odločitev je vodstvo kluba sprejelo po posvetovanju z vsemi igralci in s trenerskim štabom.