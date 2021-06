Slovenska junakinja je doma: življenje se ji je na hitro spremenilo #video

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Foto: Grega Valančič/Sportida

Po 38 letih, ko je legendarna Mima Jaušovec zadnjič igrala v finalu OP Francije, je novo športno pravljico pisala Tamara Zidanšek. Na teniškem igrišču je s svojo mirnostjo, odločnostjo in igrivostjo navduševala. Njena pariška zgodba se je končala v polfinalu, ko jo je po tesnem dvoboju premagala izkušenejša Anastazija Pavljučenkova. Tamara ob prihodu domov ni mogla skrivati svojega navdušenja na dobrodošlico.

Zadnja dva tedna sta bila nekaj posebnega

"Že ko sem priletela na letališče, so me res lepo sprejeli. Prišli so tudi iz mojega domačega kraja. Bilo je zelo čustveno in če povem po pravici, me je vse skupaj zelo prevzelo. Zadnja dva tedna sta bila za mene res nekaj posebnega. Lahko bi rekla, da se mi je življenje na hitro spremenilo. Vseeno je to dolga zgodba, ki se je gradila kot neka stavba," je na sprejemu z nasmehom na obrazu povedala 23-letna športnica in se ob tem zahvalila vsem, ki so ji pomagali na tej poti.

"Po pravici, ne vem še, kaj me je doletelo. Mislim, da me bo v prihodnjih dnevih, ko se bo vse skupaj umirilo in ko bo vse skupaj prišlo za mano. Res smo čutili podporo in dobivali smo sporočila, da nas v Sloveniji spremljajo in s tem trenutno živijo. Hvala vam za to."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Človek, ki je vanjo verjel od samega začetka

Eden tistih, ki je od samega začetka verjel v Tamaro Zidanšek, je Marjan Čuk, vodja cele ekipe. Eden tistih, ki je bil na tribunah zelo čustven in s svojimi simpatičnimi izjavami vzbudil zanimanje mednarodne teniške javnosti. Čuk je vodja ekipe že od samega začetka, torej osem let, "ko smo začeli iz nič." In vseskozi je verjel v svojo varovanko, čeprav je bila pot do tega uspeha vse prej kot lahka.

"Dejstvo je, da smo mi iz majhne države. Kaj to pomeni? Mi nimamo turnirjev, mi nimam posebnih povabil na turnirje. Na naši poti nam ni bilo nič danega, vse smo si morali prigarati. Vedel sem, kako dobra je Tamara, a verjeti, da tja spadaš, je povezano s karakterjem in z vzgojo in tudi celim narodom. Šli smo počasi, stopnico za stopnico, ampak sigurno. Vedel, sem, da bo enkrat do tega prišlo, nismo pa vedeli, kdaj. Zdaj smo tukaj in res je odlično," nam je v izjavi povedal Čuk.

Kdaj jo čaka naslednji turnir, za zdaj še ni znano Foto: Guliverimage

Mnogi ljubitelji tenisa verjetno že komaj čakajo, da Tamara znova stopi na igrišče. Tamaro najprej čaka nekajdnevni počitek, potem pa se bo počasi začela pripravljati na sezono na travi. Natančnega načrta za prihodnje turnirje nam Marjan Čuk še ni mogel razkriti, saj se morajo v ekipi še pogovoriti, kako naprej.