Kaj doktor znanosti dela v ekipi Tamare Zidanšek?

Miha Mlakar je bil nekaj let kapetan slovenske moške reprezentance v Davisovem pokalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Miha Mlakar je bil po zmagi Tamare Zidanšek v polfinalu eden najbolj čustvenih in bil je tisti, ki je v ozadju prvi objel 23-letno Konjičanko ter ji čestital za zmago v četrtfinalu. Mlakar je nekdanji igralec tenisa, s tenisom pa je ostal povezan vse do danes. Nekaj časa je bil tudi kapetan moške reprezentance za Davisov pokal. Že v mladosti je blestel v matematiki. Bil je državni prvak v matematiki v osnovni šoli in nato tudi v srednji šoli, danes pa ima doktorat iz umetne inteligence. Vse svoje bogato znanje uporablja v tenisu.

"Za takšne stvari se trudimo"

S slovensko ekipo je v Parizu že od samega začetka in vsako zmago Zidanškove doživlja zelo čustveno, tako kot tudi preostali člani ekipe. "Res sem bil vesel. Verjetno ste lahko videli, kako smo bili čustveni. Za takšne stvari se trudimo in delamo. Torej, da lahko svoje znanje daš v nekaj takšnega. Moram povedati, da je Tamara zelo prilagodljiva. Zelo dobro se zna odzvati na nasprotnico in ve, kaj želi. To upošteva in to je nekaj enkratnega," nam je iz Pariza uvodoma povedal Mlakar.

Paula Badosa je bila na trenutke zaradi svojega servisa obupana. Foto: Guliverimage

Pri Španki so dobro naštudirali njen servis

Njegovo delo je, da s svojim bogatim znanjem in veliko bazo podatkov za Tamaro izlušči prave informacije o njeni nasprotnici. A to ne pomeni, da s tem lahko pomaga prav vsakemu igralcu, saj gre v teh primerih za malenkosti.

"Ne moreš pomagati nekomu, ki ni dovolj dober. Igralec mora imeti dobro osnovo, mi pa delamo tiste majhne razlike. Na primer v četrtfinalu proti Pauli Badosi smo zelo dobro naštudirali servis Španke. Torej, kaj mora Tamara narediti v določeni situaciji. Pozneje smo lahko videli, kakšne težave je imela nasprotnica s servisom. Začela je delati dvojne napake in ni več verjela v svoj servis. To so tiste stvari, ki jih naredi dobra priprava na dvoboj."

"Tamara je zelo hvaležna za te stvari." Foto: Guliverimage

Zidanškova je pravi tip igralke

Da se te stvari poklopijo, je odvisno od veliko faktorjev. Nekateri igralci so za tovrstne informacije bolj, drugi manj dovzetni. Po besedah Mlakarja Tamara spada v skupino igralk, ki zna zelo dobro izkoriščati tovrstne informacije. "Ona je takšen tip igralke, ki zna igrati različne sloge tenisa. Pomembno je, da imaš lahko na razpolago plan A, B ali C. Marsikatera igralka ima danes samo plan A in potem se je težje prilagajati. Tamara je zelo hvaležna za te stvari."

"Da, vse je pripravljeno in veselimo se že polfinalnega obračuna." Foto: Vid Ponikvar

V četrtek (dvoboj se bo začel ne pred 15. uro) Tamaro čaka zgodovinski polfinalni dvoboj proti Rusinji Anastasiji Pavuljčenkovi, trenutno 32. igralki sveta. Naš sogovornik nam je potrdil, da je načrt za nasprotnico v polfinalu že pripravljen.

"Vse njene tekme smo si ogledali. Sam sem po četrtfinalu ostal na igrišču in gledal dvoboje. Imamo vso njeno (Anastasije Pavuljčenkove op. p.) statistiko zadnjih 32 tekem. Da, vse je pripravljeno in veselimo se že polfinalnega obračuna. Veselimo se ga v vsakem primeru," nam je še v pogovoru povedal Mlakar.