Posnetek iz ozadja: Zidanškovi čestital tudi Novak Đoković #video

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na letošnjem OP Francije največje presenečenje turnirja. V torek je v četrtfinalu premagala Španko Paulo Badoso in po 38 letih postala prva Slovenka po Mimi Jaušovec, ki se je na turnirjih za grand slam prebila tako daleč. Dvoboj proti Španki je bil zanimiv in napet vse do zadnjega, a k sreči se je na koncu tehtnica prevesila na stran Konjičanke.

