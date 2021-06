Tamara Zidanšek danes igra za polfinale OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tamara Zidanšek in Paula Badosa bosta v torek kot prvi stopili na osrednje igrišče Roland Garrosa. Igralki do zdaj na turneji še nista igrali med seboj, a je Zidanškova razkrila, da sta pred časom že prekrižali loparje. Poznavalci tenisa napovedujejo zelo izenačen dvoboj, v katerem bi lahko odločala dnevna forma.

Paula Badosa Foto: Guliverimage

Igra živcev

Za obe igralki je to šele prvi četrtfinale na turnirjih za grand slam, zato bo v tem dvoboju še toliko bolj pomembna psihološka priprava. Pri Tamari je videti, da vse deluje tako, kot je treba. Do zdaj je v najpomembnejših trenutkih pokazala zelo zrelo igro in iz dvoboja v dvoboj je videti bolj samozavestna.

Samozavestna pa je lahko tudi Paula Badosa, saj je letos na pesku izgubila le dva dvoboja, kar sedemnajst pa se jih je končalo v njeno korist. Na turnirju v Charlestonu in Madridu se je prebila do polfinala, na turnirju v Beogradu pa je zmagala.

V drugem četrtfinalu dneva bosta igrali Kazahstanka Elena Rybakina in Rusinja Anastazija Pavuljčenkova.

Za polfinale v dvojicah tudi Andreja Klepač

Na pariškem pesku gre zelo dobro tudi naši Andreji Klepač, ki se bo danes v paru s Hrvatico Darijo Jurak prav tako borila za polfinale. Njuni nasprotnici bosta Poljakinja Iga Swiatek, lanska zmagovalka OP Francije, in Američanka Bethanie Mattek, ki sta postavljeni kot 14. nosilki turnirja.