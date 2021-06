Zverev prvič do polfinala OP Francije, Cicipas drugič zapored

Skupno je to za Zvereva tretji polfinale na grand slamih. Lani mu je to uspelo v Melbournu in New Yorku. Zverev bo v Roland Garrosu poskušal vsaj ponoviti odprto prvenstvo ZDA, kjer je bil na pragu zmage, nato pa po petih nizih izgubil finale z Avstrijcem Dominicom Thiemom.

Zdaj bo čakal na polfinalnega nasprotnika. Ta bo znan po drugem četrtfinalnem obračunu med Grkom Stefanosom Cicipasom in Rusom Danilom Medvedjevom. Do polfinala pa ga čakata tudi dva dneva regeneracije.

Stefanos Cicicpas se je drugič zapored uvrstil v polfinale OP Francije. Foto: Guliverimage

Grk drugič zapored v polfinalu

V večernem četrtfinalu sta si nasproti stala peti nosilec Stefanos Cicipas in drugi Daniil Medvedev. Statistika po sedmih medsebojnih dvobojih je bila krepko na strani Rusa (6:1), a Grk jo je zdaj popravil in se še drugič zapored uvrstil v polfinale OP Francije. Lani ga je v tem zaustavil Novak Đoković. Cicipas je napredoval brez oddanega niza, s 6:3, 7:6 in 7:5.

V sredo bo znan še drugi polfinalni par. Španec Rafael Nadal se bo srečal z Argentincem Diegom Schwartzmanom, Đokovića pa čaka Italijan Matteo Berrettini.