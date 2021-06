Slovenska senzacija na Roland Garrosu: ta punca si upa

V Sloveniji je zavladala prava teniška evforija, potem ko se je naša Tamara Zidanšek na OP Francije prebila med osem najboljših igralk. Mnogi trenerji in poznavalci slovenskega tenisa so prepričani, da ji lahko uspe še kakšen korak več. "Če bi bila jaz Tamara Zidanšek, bi verjela, da lahko osvojim Roland Garros," je bila optimistična v napovedih Mima Jaušovec.

Mima Jaušovec leta 1977, ko je zmagala na OP Francije. Foto: Guliverimage

Če kdo ve, kako se ta trenutek počuti Tamara Zidanšek, je to zagotovo Mima Jaušovec, do danes edina slovenka teniška igralka, ki je zmagala na turnirju za grand slam (OP Francije leta1977). Mima zaradi pandemije, ki vlada v svetu, lani in letos ni prišla na OP Francije.

"Prvič sem manjkala lani, letos pa sem bila nekoliko v dvomih, ali naj grem. Letos so tako stroga merila, da sem se potem odločila, da ne grem. Danes mi je žal, ker bi v drugem tednu turnirja lahko gledala naše igralke. Vseeno spremljam vse dvoboje. Ne samo Pariz, ampak tudi druge turnirje," nam je uvodoma povedala Mariborčanka.

Tamara Zidanšek bo v torek v četrtfinalu OP Francije igrala proti Španki Pauli Badosi, trenutno 35. igralki na svetu. Dvoboj bo na sporedu ob 12.00.

Zelo pomembno vlogo igra cela ekipa Tamare Zidanšek, ki po besedah naših sogovornikov diha kot eno. Foto: Guliverimage

Mima Jaušovec meni, da ekipa Tamare Zidanšek dela pravilne korake, saj se vidi, da je naša igralka veliko bolj samozavestna. Verjame, da je začela po zmagi v prvem krogu, ko je premagala Bianco Andreescu, še bolj verjeti vase.

"Proti Bianci Andreescu je pokazala konstantno igro ter dobro psihološko in fizično pripravljenost. Zdaj, ko je prišla tako daleč, je občutek, ki je lahko dober ali pa tudi ne. Zagrabi te velika želja, ki pa te lahko tudi pokoplje. Zdaj je pomembna ekipa, ki jo ima okoli sebe. Torej, da jo dobro pripravijo za naslednji dvoboj in obdržijo rutino, ki so jo imeli prvi dan turnirja. To ni enostavno. Turnir za grand slam je drugačen od preostalih turnirjev. Treba je zdržati štirinajst dni."

Očitno je izredno delavna in pridna "Vidi se, da ima rada ta šport in da ima še ogromno rezerve." Foto: Vid Ponikvar

Konjičanka je v zadnjih dvobojih pokazala zrelost. Tudi v osmini finala proti Sorani Cristei je v najbolj kritičnih trenutkih odigrala najboljše. V teh trenutkih je pomembno, da igralka ali igralec pritisk, ki ga čuti, zna obrniti sebi v korist. Mima meni, da je Tamara po vseh teh letih dobila izkušnje in da zna pritisk obrniti sebi v korist.

"Tamaro spremljam že od mladinskih let. Bila je zelo pridna, mirna in vedno je trenirala. Morda ni izstopala s kakšnimi posebnimi udarci in tudi nihče je ni koval v zvezde. Očitno je izredno delavna in pridna. Vidi se, da ima rada ta šport in da ima še ogromno rezerve. Pogovarjala sem se tudi z določenimi tujimi menedžerji in v njej vidijo potencial. Lahko se zavihti med prvih dvajset igralk na svetu. Moram priznati, da je zares prijetno presenetila. Če bi bila jaz Tamara Zidanšek, bi verjela, da lahko osvojim Roland Garros. Vedeti je treba, da je zdaj vse odprto. Če je iz pravega testa, bo znala to priložnost zagrabiti," je še povedala naša nekdanja vrhunska igralka.

Maja Matevžič je pričakovala, da lahko Tamara na letošnjem OP Francije veliko doseže. Foto: Boštjan Boh

Maja Matevžič, naša nekdanja vrhunska teniška igralka, danes pa tudi uspešna trenerka, je pred OP Francije na svojih igriščih gostila Tamaro Zidanšek. Na ta način je lahko od blizu spremljala njene treninge.

"Lahko rečem, da je na treningih res dobro igrala in bila je samozavestna. Ne morem reči, da sem pričakovala, da bo prišla do četrtfinala, ampak sem vedela, da lahko veliko doseže. Tudi v prihodnosti lahko veliko naredi. Ta rezultat je res ekstremno dober," nam je uvodoma povedala Matevžičeva, ki je zelo navdušena nad igro Tamare.

Všeč ji je, ker si upa

"Ni klasična igralka, ki bi imela enolično igro. Lahko se prilagodi. Ima svojo igro, ki je zelo agresivna in napadalna. Všeč mi je, ker si upa. Ne potegne se nazaj, ampak si v pomembnih trenutkih upa. Zdaj že ima določene izkušnje in to se ji vidi. To pomeni, da proti različnimi igralkami igra sicer svojo igro, ampak uporabi tudi druge finese. To je pri njej velika prednost. Ne smemo pa pozabiti, da je zelo pridna in da veliko gara. Na vsakem treningu da od sebe več kot 100 odstotkov."

Maja Matevžič je med drugim opazila, da je ekipa Zidanškove zelo homogena, saj se "vidi, da ekipa diha kot eno" in da ima cela ekipa skupni cilj. "Predvsem je pomembno, da zaupa vase in da je samozavestna." In kako daleč lahko po njenem mnenju pride 23-letna slovenska igralka? "Kar mi je uspelo pri njej videti, in kar vem, je to, da je fizično dobro pripravljena. Mislim, da lahko še kaj naredi. Je pa res, da se mora vse poklopiti. Mislim, da lahko pride še dlje," nam je še zaupala Matevžičeva.

Andrej Kraševec: "Vidi se, da je iz tekme v tekmo bolj samozavestna in da verjame vase." Foto: Sportida

Kapetan slovenske ženske reprezentance bo Tamaro spremljal s tribun

V četrtfinalu bosta Tamaro Zidanšek s pariških tribun spremljala Gregor Krušič, direktor teniške zveze, in Andrej Kraševec, trener slovenske ženske reprezentance za pokal Fed. Slednjega smo ujeli tik pred odhodom v Pariz.

"Kot sem že dejal, je to eden največjih uspehov po Mimi Jaušovec. Seveda ne smemo pozabiti tudi preostalih slovenskih igralk, ki so igrale na turnirjih za grand slam in ki so zmagovale na turnirjih WTA. Vseeno je četrtfinale na Roland Garrosu še korak več. Res sem vesel za Tamaro, da se ji je končno odprlo. Vem, kako je garala in koliko je bilo odrekanja … Vidi se, da je iz tekme v tekmo bolj samozavestna in da verjame vase. Tudi v četrtfinalu ni brez možnosti, je pa vsaka tekma poglavje zase. Držali bomo pesti, da lahko naredi še korak naprej," je povedal Kraševec, ki je že od nekdaj verjel, da lahko našim dekletom uspe na najvišji ravni.