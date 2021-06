Branilka naslova prek ukrajinske najstnice do četrtfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znane so vse četrtfinalistke OP Francije. Napredovanje so si danes zagotovile branilka naslova Iga Swiatek, Barbora Krejčikova, Coco Gauff in Maria Sakkari. Že v nedeljo je za zgodovinski prvi četrtfinale v samostojni Sloveniji poskrbela Tamara Zidanšek. V konkurenci dvojic si je nastop v četrtfinalu priigrala tudi Andreja Klepač.