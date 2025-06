V nedeljo smo gledali enega najbolj dramatičnih teniških finalov na turnirjih za grand slam, potem ko sta se na OP Francije udarila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Italijan je imel zmago praktično že na pladnju. V četrtem nizu je vodil s 5:3, imel tri žogice za zmago, a jih je zapravil. Dvoboj se je na koncu zavlekel v peti niz, videli smo še kopico preobratov, a na koncu je zasluženo slavil Carlos Alcaraz z izidom 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

"Seveda sem bil razočaran nad četrtim nizom, žogami za zmago, ampak sem mentalno ostal v dvoboju. Nobene točke mu nisem podaril. To noč ne bom mogel spati, ampak sem v redu," se je uvodoma takoj po dvoboju nekoliko pošalil Sinner.

Na tribunah ga je tokrat spremljala samo mama, ker je oče moral delati. Foto: Reuters

Južnotirolec je navadno miren in zbran, ampak po več kot peturnem dvoboju je bil vseeno videti potrt. V vsem tem kljub vsemu poskuša najti pozitivne strani in preživeti nekaj časa s svojo družino, ki mu v teh trenutkih najbolj pomaga.

"Gre za to, da včasih nekaj daš, včasih pa nekaj vzameš. In zdaj je čas, da nekaj vzamem od ljudi, ki so mi blizu. Zagotovo bi bili veseli, da sem spet doma, z družino. Smo zelo preprosta družina. Mojega očeta danes ni bil tukaj, ker je delal. Uspehi nas niso nič spremenili. Lepo je bilo videti mamo tukaj. In mislim, da je tudi oče gledal po televiziji, če je končal z delom. Vse je v redu," je povedal Italijan.

Povedal je še, si pred kariero nikoli ni mislil, da bo prišel do česa takšnega. Niti v sanjah si ni predstavljal, ker se mu je zdelo nedosegljivo. "Zdaj pa sem se znašel tukaj. Igral sem najdaljši dvoboj v zgodovini Roland Garrosa v finalu. Boli, ampak ne moreš kar jokati ... Se zgodi," je še na novinarski konferenci povedal Sinner, ki prav dolgo ne bo počival. Že 16. junija ga čaka turnir na travi v Halleju.

Preberite še: