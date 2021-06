Mladi Italijan sprva namučil Đokovića, Nadal zanesljivo prek Sinnerja

Po skoraj treh urah in pol si je prvi nosilec OP Francije Novak Đoković priboril četrtfinalno vstopnico, čeprav mu po uvodnih nizih ni kazalo najbolje. Italijanski najstnik Lorenzo Musetti je po dveh urah in 20 minutah igre presenetljivo dobil prva niza, oba po podaljšani igri, in Srba spravil v neugoden položaj. A odgovor prvega nosilca OP Francije je bil izjemno silovit.

Po uvodnem šoku in zaostanku z 0:2 je Đoković le odgovoril. Tretji niz je po 28 minutah dobil s 6:1, za četrtega, v katerem je mlademu nasprotniku zavezal kravato, pa zgolj 19 minut. V dobrih 45 minutah je prišel od 0:2 do izenačenja na 2:2. Devetnajstletni Musetti je pred nadaljevanjem vzel zdravniški odmor in z nekajminutnim "predahom" prekinil nalet številke ena svetovnega tenisa. V odločilnem petem nizu je Đoković povedel s 4:0, Italijan pa je pri tem rezultatu dvoboj predal. Krive naj bi bile želodčne težave.

Lorenzo Musetti ni v letu 2021 na turnirjih ATP izgubil niti ene podaljšane igre. Tako je bilo tudi v prvih dveh nizih, ki ju je dobil proti Novaku Đokoviću. Italijan je v petem nizu nato dvoboj predal. Foto: Reuters

Po več kot pol stoletja prvi, ki bo dvakrat zmagal na vseh grand slamih?

Prst na desni roki si je poškodoval tudi Đoković, kar pa mu ni preprečilo poti v četrtfinale in nadaljevanje poti k novi turnirski zmagi na tekmovanjih za grand slam. Obenem je ohranil tudi možnosti, da po več kot 50 letih postane prvi igralec, ki bi dvakrat zmagal na vseh štirih turnirjih za grand slam.

"Z mladimi igralci rad igram na pet nizov, tudi če zaostajam z 0:2, saj čutim, da še imam priložnost. Fizično sem pač zelo dobro pripravljen, na moji strani pa so tudi izkušnje, saj sem dobil večino dvobojev, v katerih sem igral pet nizov. To v takem trenutku pomaga," je po dvoboju dejal prvi lopar sveta.

Đokovića na poti do polfinala čaka Italijan Matteo Berrettini.

Rafal Nadal se meri z Jannikom Sinnerjem. Foto: Guliverimage

Nadal nad italijanskega najstnika

Tudi Rafaelu Nadalu je nasproti stal mladi Italijan Jannik Sinner, tretji nosilec ga je izločil s 7:5, 6:3 in 6:0. V dvoboju, ki je trajal dve uri in 20 minut, je bil izredno napet prvi niz, za katerega sta tekmovalca potrebovala več kot uro. Italijan pa je bil celo na pragu presenečenja. Najprej je lovil zaostanek 0:2, a dobil naslednje štiri igre ter vodil s 4:2, 5:3 in pri 5:4 serviral za 1:0 v nizih, a se je Nadal pravočasno zbral. V nadaljevanju je Nadal gospodaril na igrišču. V drugem nizu je Italijan sicer še enkrat zagrozil, ko je zaostanek 4:0 znižal na 4:3, a do konca ni osvojil nobene igre več.

Nadalu bo v četrtfinalu nasproti stal Argentinec Diego Schwartzman, ki je brez izgubljenega niza izločil Nemca Jana-Lennarda Struffa.

OP Francije (ATP), 9. dan

Novak Đoković (Srb, 1) : Lorenzo Musetti (Ita) 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0, 4:0 - predaja

Rafael Nadal (Špa, 3) : Jannik Sinner (Ita, 18) 7:5, 6:3, 6:0

Diego Schwartzman (Arg, 10) : Jan-Lennard Struff (Nem) 7:6 (9), 6:4, 7:5

Četrtfinalni pari



Đoković (Srb, 1) – Berrettini (Ita, 9)

Nadal (Špa, 3) – Schwartzman (Arg, 10)

Zverev (Nem, 6) – Davidovich Fokina (Špa)

Cicipas (Grč, 5) – Medvedev (Rus, 2)