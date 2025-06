Grški mediji zadnjih nekaj dni namigujejo, da bi se Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, rad preselil v Grčijo. Nekateri so to že zanikali, medtem ko nekateri poročajo, da je Srb dobil zlati vizum.

Po poročanju nekaterih grških medijev naj bi se Novak Đoković septembra po OP ZDA z družino preselil v Grčijo, natančneje v Atene. 24-kratni zmagovalec za grand slam naj bi že prejel zlati vizum (golden visa, op. p.), ki državljanom držav zunaj EU ponuja stalno prebivališče.

Zlati vizum je poseben program, ki ga ponujajo nekatere države in omogoča tujcem, da pridobijo stalno prebivališče (včasih celo državljanstvo) v zameno za večje finančne naložbe v državi.

Novak Đoković je pred kratkim s svojo družino obiskal Atene, kjer naj bi si ogledal domove in mednarodne šole za otroka. Srečal se je tudi z grškim predsednikom vlade Kiriakosom Micotakisom, kar je še dodatno podkrepilo govorice. Na podlagi tega so mnogi začeli ugibati, ali si bo srbski zvezdnik kmalu našel nov dom, medtem ko že ima prebivališča v Beogradu, Monte Carlu, Marbelli in New Yorku, ...

Je razlog ohlajen odnos s srbskim političnim vrhom?

Nekateri pišejo celo o tem, da naj bi se Beograjčan preselil tudi zaradi ohlajenega odnosa s predsednikom Aleksandrom Vučićem, potem ko je pred časom pri protestih v Srbiji podprl študente. Njegove javne izjave v podporo mladim in tistim, ki si prizadevajo za spremembe v državi, naj bi vzbudile slabo voljo v vrhu srbske politike.

Novakova žena Jelena Đoković, sin Stefan in hčerka Tara Foto: Reuters

Najprej žena in otroka

Ta morebitna odločitev ni tako nenadna, kot se zdi na prvi pogled, saj je Nole že nekaj časa povezan z Grčijo. Tam je bil že večkrat na dopustu in romanju na goro Atos, ki je za Đokovića pomemben kraj.

Po pisanju grških medijev naj bi se v Grčijo najprej preselili njegova žena Jelena ter otroka Stefan in Tara. Par išče primeren dom, njune prioritete so mir, varnost in bližina narave. Atene poleg kakovosti življenja ponujajo tudi praktične razloge. Blizu je večina evropskih mest, kjer potekajo turnirji, imajo odlično zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo, Grčija pa se vse bolj razvija kot država poslovnih priložnosti za svetovne osebnosti.

V Grčiji naj bi odprl teniško akademijo. Foto: Reuters

Poslovne priložnosti naj bi iskal tudi Đoković, med njimi naj bi bila tudi ustanovitev teniške akademije za razvoj mladih talentov iz Grčije in Balkana. Načrtoval naj bi tudi širitev svoje humanitarne fundacije v partnerstvu z grškimi organizacijami predvsem na področju izobraževanja in varstva otrok.

Kaj drži in kaj ne, bo na koncu verjetno pokazal čas. Novak se trenutno pripravlja na teniški turnir v Wimbledonu, kjer je zmagal že sedemkrat. Nazadnje smo ga videli igrati na OP Francije, kjer se je prebil do polfinala. Po porazu je dejal, da ne ve, ali je to njegov zadnji nastop na pariškem pesku, in s tem namignil, da počasi pogleduje proti koncu kariere. Vseeno je v enem izmed intervjujev povedal, da želi vztrajati do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.

