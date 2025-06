Remizirali s Slovenci, zdaj Angleži po podaljšku evropski prvaki

Novi/stari evropski prvaki v nogometu do 21 let so Angleži. V finalu je reprezentanca, ki je v skupinskem delu s Slovenijo igrala 0:0, po podaljšku s 3.2 premagala Nemčijo. Anglija je tako osvojila četrti naslov po 2023, 1984 in 1982.

Angleški mladci, ki so skozi turnir dvigali formo, so v finalu povedli v peti minuti, najprej je moral Noah Atubolu posredovati po dvoboju ena na ena z Omarijem Hutchinsonom, toda odbita žoga se je znašla pri Harveyju Elliottu, ki jo je zbrano ob vratnici poslal v mrežo za svoj peti gol na turnirju.

Enega več je doslej dosegel nemški napadalni biser Nick Woltemade, za katerega Stuttgart po dobrih predstavah po poročanju nemških medijev zahteva 100 milijonov evrov odškodnine, a ta ni prišel do izraza. Nevarnejši so bili Angleži, ki so izpeljali še dve nevarni akciji, tretjo pa unovčili za 2:0.

V 25. minuti je Elliott lepo podal v globino, na koncu pa je James McAtee podaljšal žogo do Hutchinsona, ki je mirno zadel. Angleži so še naprej nizali nevarne protinapade, toda Nemci, ki so se proti koncu polčasa malce le prebudili, so pred glavnim odmorom zmanjšali zaostanek. Po podaji Paula Nebla z leve strani je z glavo zadel Nelson Weiper.

Omari Hutchinson je zadel v 25. minuti in Anglija je povedla z 2:0 Foto: Reuters

Po zanimivem prvem polčasu je sledil tudi zanimiv uvod v drugega, posebej McAtee je bil blizu povišanju prednosti. Nemci, ki jih vodi Antonio Di Salvo, pa so vse bolj pritiskali in izenačili v 61. minuti, ko je z lepim strelom s 14 metrov malce z leve strani pod prečko zadel Nebel.

Sledilo je izenačeno nadaljevanje, so pa imeli oboji nekaj zaključnih žog, posebej Nemci v četrti minuti sodniškega dodatka, ko so prek Nebla zadeli prečko. Sledil je podaljšek, v tem pa so v 92. minuti Angleži spet povedli po golu Jonathana Rowa, ki je zadel z glavo. Potem so vajeti igre prevzeli Nemci, pritiskali, v sodniškem dodatku podaljška pa so znova zadeli prečko, tako da je naslov ostal v angleških rokah.

Paul Nebel je v 61. minuti zadel za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters

V finalu na stadionu Tehelne pole sta se sicer merili ekipi, ki sta v prvem delu igrali v isti skupini kot Slovenija. Nemčija je Slovence ugnala s 3:0, Anglija pa se je z njo razšla z 0:0. Angleži so v skupini še s 3:1 odpravili Češko ter izgubili z 1:2 proti Nemčiji. Ta je še s 4:2 ugnala Češko.

V četrtfinalu so Nemci po podaljšku s 3:2 odpravili Italijane, v polfinalu pa s 3:0 Francoze. Angleži pa so najprej s 3:1 premagali Špance, nato pa v polfinalu z 2:1 Nizozemce.

Slovenci so svoje drugo EP te starostne kategorije končali z eno točko na zadnjem mestu skupine B. Naslednje EP bo junija 2027, kljub določenim napetostim med državama naj bi namen za skupno organizacijo imeli Albanija in Srbija.

Euro 2025 do 21 let, finale:

Sobota, 28. junij: