Zidanškova za zgodovino, konec za Sereno Williams

There's a new Zizou in France 😏



With a 7-6(4), 6-1 victory over Cirstea, 🇸🇮 @tamara_zidansek becomes the first woman representing Slovenia to reach the last eight at a major 👏



🎥: @rolandgarrospic.twitter.com/V0HIRP2R2I — wta (@WTA) June 6, 2021

Bianca Andreescu, Brengle Madison in Katerina Siniakova so igralke, ki so morale v uvodnih treh krogih položiti lopar pred našo igralko. V osmini finala je padla še Romunka Sorana Cristea, trenutno 54. igralka sveta. Z uvrstitvijo v četrtfinale je 23-letna Zidanškova zaslužila 255 tisoč evrov (bruto).

"Res sem vesela, da sem prišla v četrtfinale.” Foto: Guliverimage

"Na igrišče sem prišla pripravljena. Bil je dober boj. Sorana je imela tudi zaključno žogo za zmago v prvem nizu. Vesela sem, da mi je uspel preobrat." Santoro jo je nato spomnil na dvoboj prvega kola pred tednom dni, ki ga je Zidanškova dobila proti Kanadčanki Bianci Andreescu, trajal pa je tri ure in pol: "To mi res veliko pomeni. Res sem vesela, da sem prišla v četrtfinale."

"Nisem še dobro dojela, kaj se je zgodilo"

Presrečna Konjičanka je po poročanju STA zadovoljna tudi s svojim počutjem na turnirju: "Nisem še dobro dojela, kaj se je zgodilo. Poskušam slediti svojim dobrim občutkom in mi dobro uspeva. Pred turnirjem sem vedela, da sem dobro pripravljena, da sem sposobna priti visoko, o tem kam, pa nisem razmišljala. Želje so velike, zaenkrat mi uspevajo."

Kje so njene meje in katera bi lahko bila njena nasprotnica v četrtfinalu?

Marsikomu se ni niti sanjalo, da bi se letos lahko katera od slovenskih igralk uvrstila v četrtfinale OP Francije, najprestižnejšega turnirja na pesku. Tamara Zidanšek tako piše zgodovino slovenskega tenisa, potem ko je postala prva igralka v samostojni Sloveniji, ki se je uvrstila v četrtfinale turnirja za grand slam. Kje so meje naše igralke? V četrtfinalu bo njena nasprotnica Paula Badosa. Španka, ki je postavljena kot 33. nosilka turnirja. "Četrtfinale med posameznicami je res poseben rezultat. Tudi tam ni brez možnosti, vsaka tekma je namreč poglavje zase. Ampak Tamara lahko naredi ta korak, saj na igrišču res deluje samozavestno," je povedal Andrej Kraševec, selektor ženske reprezentance.

Danes počitek, jutri priprava na nasprotnico

"Danes se bom poskušala dobro spočiti, jutri pa se začnejo priprave na tekmo. Ničesar ne bi napovedovala, vem le to, da me čaka še ena zelo dobra in zahtevna tekma. Doslej sem enkrat igrala z Badoso, a že dolgo od tega. Lahko rečem, da ne poznam njune igre, čeprav smo skoraj vrstnice. Vem pa, da sta obe dobri, če sta prišli do sem," je za konec dodala Zidanškova.

Ko je bilo najbolj potrebno, je Tamara pokazala svoj najboljši tenis. Foto: Guliverimage

Prvi niz je odločila podaljšana igra

Dvoboj se za Tamaro ne bi mogel začeti bolje, saj je že v uvodni igri nasprotnici vzela servis. A že v naslednji je Zidanškova izgubila svoj servis in Sorana je izenačila na 1:1. Tretjo in četrto igro sta obe igralki dobili igro na svoj servis in tudi v nadaljevanju sta obe dobivali igro na svoj servis. V dvanajsti igri se je morala Tamara namučiti, da je dobila igro na svoj servis, a na koncu vseeno izsilila podaljšano igro. Tam je Konjičanka še nekoliko dvignila svojo raven igre, podaljšano igro dobila s 7:4 in po 54 minutah zasluženo dobila prvi niz.

Sorana Cristea Foto: Guliverimage

V drugem nizu smo lahko videli enosmerni promet slovenske igralke, na drugi strani pa povsem nemočno 31-letno Romunko. Tamara je v drugem nizu oddala le eno igro in po eni uri in 28 minutah dosegla daleč največji uspeh v svoji karieri.

Foto: Guliverimage

Edina Slovenka, ki je zmagala na OP Francije



Mima Jaušovec je edina slovenska teniška igralka, ki je osvojila enega od štirih turnirjev za grand slam med posamezniki. Leta 1977 ji je, še v takratni Jugoslaviji, to uspelo prav na OP Francije.

Tamara Zidanšek je v prvem krogu premagala Bianco Andreescu, trenutno sedmo igralko sveta. Foto: Guliverimage

Wiliamsova ni našla recepta za mlado Kazahstanko

Od pariškega peska pa se poslavlja Serena Williams. 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam je osmini finala morala priznati premoč Kazahstanki Eleni Rybakini, ki je bila boljša z 2:0 v nizih. 21-letnica je Američanko izločila po uri in 19 minutah igre. V četrtfinalu ji bo nasproti stala Anastazija Pavljučenkova, ki je po treh nizih izločila Viktorijo Azarenko.