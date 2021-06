Neverjeten preobrat: Zidanškova v osmini finala na OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliko veselje v ekipi Tamare Zidanšek. Foto: Guliverimage

Prva Slovenka po 13 letih

Tamara Zidanšek je igrala na igrišču številka sedem. Njena nasprotnica je bila Čehinja Katerina Siniakova, trenutno 68. igralka sveta, medtem ko je Tamara uvrščena na 85. mesto. Igralki sta se do zdaj med seboj trikrat pomerili. Tudi četrti dvoboj je dobila naša igralka (0:6, 7:6, 6:2) in dosegla uspeh kariere. Tamara je prva Slovenka po 13 letih, ki se je uvrstila osmino finala OP Francije. Leta 2008 je to uspelo Katarini Srebotnik.

V naslednjem krogu bo igrala z boljšo iz dvoboja med Romunko Sorano-Mihaelo Cristeo in Kazahstanko Darjo Kasatkino.

Začetek dvoboja se je odvijal povsem po željah Čehinje, ki je prvi niz dobila po vsega 20 minutah. Ta se je končal s 6:0. Kazalo je, da je Tamara že v povsem izgubljenem položaju, a je še enkrat več pokazala iz kakšnega testa je.

V nadaljevanju dvoboja se je borila. Na začetku drugega niza smo videli kar nekaj preobratov, saj smo lahko videli štiri "breake" zapored. Na koncu je drugi niz odločala podaljšana igra, v kateri je bila bolj zbrana naša igralka. Podaljšana igra se je končala z izidom 7:5..

Tretji niz je bil že veliko boljši

V tretjem, odločilnem nizu, smo lahko že gledali prevlado 23-letne Zidanškove. Ta je Siniakovi v prvi igri vzela servis, nato še v sedmi in imela v rokah vodstvo s 5:2. V osmi igri je izkoristila prvo žogico za zmago in se po eni uri in 55 minut veselila svojega največjega uspeha v karieri.

Foto: Guliverimage

Zelo zanimivo nasprotnico bo imela tudi Polona Hercog, ki bo v popoldanskih urah (okrog 16.30) igrala na igrišču Suzanne-Lenglen. V drugem krogu bo prekrižala lopar s Čehinjo Marketo Vondrusovo. Mlada igralka je na svetovni lestvici uvrščena na 21. mesto. Mariborčanka in Vondrousova sta do zdaj igrali enkrat. Lani v Rimu je bila po treh nizih boljša 21-letna češka igralka.

Ta dan bo igrala tudi Serena Williams, ki v Parizu lovi 24. lovoriko za grand slam. Njena nasprotnica bo rojakinja Danielle Collins, 50. igralka sveta.