Pet najboljših kriptovalut, za katere se pričakuje, da bodo v letu 2025 prinesle višje donose kot delnice vodilnih tehnoloških podjetij

Digitalne valute se razvijajo z izjemno hitrostjo. Do leta 2025 naj bi nekatere kriptovalute prinesle večje donose kot največje tehnološke delnice. V tem prispevku bomo predstavili pet takšnih kriptovalut, ki bi lahko prehitele tehnološke velikane po uspešnosti. Spoznajte, katere digitalne valute bi lahko prinesle občutne dobičke in zakaj bi lahko zasenčile velikane tehnološke industrije.

Foto: LA KADJ LLC

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti za lansiranje.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od enega do dveh tednov po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: LA KADJ LLC

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX, kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla.

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih.

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Je Bitcoin še vedno kralj kriptovalut?

Bitcoin, ki ga je ustvaril skrivnostni Satoshi Nakamoto, je prva kriptovaluta. Deluje brez centralnega nadzora, kar ljudem omogoča, da si med seboj neposredno pošiljajo denar. Namesto fizičnih kovancev Bitcoin uporablja skupno knjigo (ledger), imenovano veriga blokov (ang. blockchain). Ta knjiga je razpršena po številnih računalnikih, zato je ne nadzoruje noben posamezen subjekt. Transakcije potrjujejo t. i. rudarji, ki rešujejo zapletene matematične uganke, da dodajo nove zapise, za kar so nagrajeni z bitcoini. Ta proces ohranja sistem varen in preprečuje goljufije.

Na današnjem trgu Bitcoin ostaja ključni igralec med kriptovalutami. Njegova omejena ponudba 21 milijonov kovancev in dogodki, imenovani "halvingi" (prepolovitve nagrad za rudarje na vsaka štiri leta), vplivajo na njegovo vrednost in rudarjenje. V primerjavi z drugimi kovanci velja Bitcoin za digitalno zlato – kot hranilec vrednosti. Nedavni trendi kažejo na ponovno zanimanje za Bitcoin, saj ljudje iščejo alternative tradicionalnemu denarju. Čeprav druge kriptovalute ponujajo različne funkcionalnosti, Bitcoinu njegova uveljavljena mreža in zgodnji začetek še vedno zagotavljata privlačnost za mnoge.

Ethereumov skok v prihodnost: prihajata razširljivost in rast

Ethereum je že od svoje predstavitve leta 2015 pionir v svetu verig blokov. Ustvaril ga je Vitalik Buterin, platforma pa je uvedla pametne pogodbe in obsežen ekosistem decentraliziranih aplikacij oziroma dApps. Z uvedbo mehanizma Proof-of-Stake (dokaz deleža) prek nadgradnje The Merge leta 2022 je Ethereum zmanjšal porabo energije in odprl nove možnosti za večjo učinkovitost. Rešitve druge plasti (Layer 2), kot sta Arbitrum in Polygon, pripomorejo k hitrejšim transakcijam in nižjim stroškom. Prihajajoča faza delitve omrežja na segmente, imenovana sharding, pa bo omrežje naredila še bolj razširljivo in dostopno.

Ether (ETH), izvorni žeton omrežja, ostaja v središču dogajanja – uporablja se za transakcije, nagrajevanje vlagateljev v Proof-of-Stake in kot tržno sredstvo.

V trenutnem tržnem ciklu so Ethereumove tehnološke izboljšave razlog, da ostaja pomemben igralec na področju kriptovalut. V primerjavi z drugimi valutami ga ločujeta prehod na Proof-of-Stake in poudarek na razširljivosti. Na podlagi zgodovinskih gibanj cen in ciklov, povezanih z Bitcoinovimi prepolovitvami (halvingi), analitiki napovedujejo, da bi cena ETH v naslednjem letu lahko dosegla tudi 6.580,53 ameriških dolarjev. Za leto 2025 je ocenjena najnižja letna vrednost ETH okoli 2.700,31 ameriških dolarjev, z nadaljnjo rastjo do leta 2030. Ti trendi nakazujejo, da ima Ethereum v prihodnjih letih precejšen potencial, zlasti zaradi nenehnih inovacij in krepitve svojega omrežja.

Solanin SOL: hitra steza tehnologije veriženja blokov

Solana vzbuja veliko pozornosti v svetu verig blokov zaradi svojega poudarka na hitrosti in razširljivosti. Za razliko od nekaterih svojih tekmecev, kot sta Ethereum in Cardano, je Solana zasnovana tako, da lahko obdeluje na tisoče transakcij na sekundo, ne da bi se pri tem upočasnila. To je odlična novica za razvijalce, ki želijo graditi decentralizirane aplikacije (dApps). Solana podpira več programskih jezikov, kar olajša delo širšemu krogu razvijalcev.

Jedro omrežja predstavlja izvorna kriptovaluta SOL, ki poganja transakcije, omogoča izvajanje lastnih programov in nagrajuje tiste, ki prispevajo k nemotenemu delovanju omrežja.

Mnogi vidijo v SOL velik potencial. Njena tehnologija omogoča podporo omrežju z visoko zmogljivostjo, kar je idealno za storitve, ki morajo hkrati obravnavati veliko število uporabnikov. V današnjem trgu, kjer so hitre in učinkovite blockchain rešitve zelo iskane, SOL izstopa. V primerjavi z drugimi kovanci ponuja hitrejše transakcije in nižje provizije. Zaradi vse večjega zanimanja za področja, kot sta decentralizirane finance (DeFi) in nezamenljivi žetoni (NFT), Solanina zmogljivost predstavlja močan adut. Za vlagatelje in razvijalce, ki iščejo naslednjo veliko priložnost v kriptosvetu, bi lahko bil SOL zelo privlačna izbira.

XRP: hitra in brezmejna valuta, ki pretresa kriptosvet

Ste že slišali za XRP? Gre za digitalno valuto, ki pridobiva vedno več pozornosti. Ustvarili so jo Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz z namenom, da bo hitra, poceni in dostopna vsem. Za razliko od tradicionalnega denarja XRP ne temelji na bankah ali centralnih organih. Transakcije so hitre, varne in jih ni mogoče razveljaviti. Začetna zaloga je bila sto milijard kovancev, večina katerih je bila dodeljena podjetju Ripple (prej OpenCoin Inc.). XRP si prizadeva narediti pošiljanje denarja tako preprosto kot pošiljanje sporočila.

Na današnjem trgu XRP izstopa po hitrosti in nizkih stroških. Medtem ko se nekatere kriptovalute soočajo s počasnimi prenosi in visokimi pristojbinami, XRP ponuja učinkovito alternativo. Omogoča gladka plačila med različnimi valutami, kar mu daje posebno vrednost v globalnem gospodarstvu. Ripple si aktivno prizadeva povečati likvidnost omrežja in podpirati celoten ekosistem, kar bi lahko še dodatno povečalo potencial XRP. V primerjavi z drugimi kovanci je poudarek XRP na dejanski uporabi v realnem svetu zelo privlačen. Ko se kriptosvet razvija, bi lahko valute, kot je XRP, ki rešujejo praktične težave, igrale vodilno vlogo.

BTC, ETH, SOL in XRP imajo velik potencial za rast, a XYZVerse (XYZ) predstavlja edinstveno priložnost zaradi svoje inovativne kombinacije športa in meme kulture. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.