Posnetek med dvobojem Zidanškove je zelo hitro postal priljubljen #video

Foto: Guliverimage

Marsikdo bi rekel, da je bil četrtfinalni dvoboj med našo Tamaro Zidanšek in Paulo Badosa dvoboj za infarkt. Sploh v tretjem, odločilnem nizu se je zdelo, da odloča vsaka točka. Obe igralki sta bili videti fizično zelo dobro pripravljeni, a zdi se, da je na koncu odločila psihološka priprava. Takšnega mnenja je tudi Tamara.

"Rekla bi, da je bila to najprej psihološka zmaga, šele nato fizična. Veste, res sem vesela. Uvodni dvoboj proti Bianci Andreescu je bil dolg. Bil je dolg nekaj več kot tri ure. Ta sicer ni bil tako dolg, ampak je bil vseeno zelo težek," je za Tennis Channel po dvoboju povedala 23-letna slovenska teniška igralka.

Statistika kaže, da se Tami, kot jo tudi kličejo, v podaljšanih dvobojih na turnirjih za grand slam zelo dobro znajde. Njen izkupiček do zdaj so tri zmage in en le poraz.

2019 Wimbledon – 1. krog: zmaga proti Eugenie Bouchard 6:3, 5:7, 8:6

2020 Roland Garros – 1. krog: poraz proti Garbiñe Muguruza 7:5, 4:6, 8:6

2021 Roland Garros – 1. krog: zmaga proti Bianci Andreescu 6:7(1), 7:6(2), 9:7

2021 Roland Garros – četrtfinale: zmaga proti Pauli Badosa 7:5, 4:6, 8:6

Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek se do letošnjega Roland Garrosa na turnirjih za grand slam ni prebila skozi drugi krog. V Parizu pa se je prebila med najboljše štiri igralke. Brez zadržkov lahko rečemo, da je Tamara največje presenečenje letošnjega OP Francije. In kako ona dojema svojo pariško pravljico?

"Ne vem, še meni se sliši noro. Zdaj se bom poskušala osredotočiti na naslednji dvoboj in verjetno bom šele po turnirju dojela, kaj mi je uspelo," je v enem izmed intervjujev po dvoboju povedala Zidanškova.

Gesta, ki je hitro zakrožila po družbenih omrežjih

Tamara se je v uvodni izjavi zahvalila svoji ekipi, za katero je znano, da diha kot eno. V Parizu sta z njo Marjan Čuk, vodja ekipe, in psiholog Matej Lunežnik. In prav pri njem smo lahko videli, kako čustveno spremlja četrtfinalni dvoboj svoje varovanke. Zelo zanimiva je bila njegova gesta v tretjem, odločilnem nizu, ki je hitro zakrožila po družbenih omrežjih.

Zidansek's mental coach reacting to her hitting second serve ace at 4-4 in the third 😂 pic.twitter.com/PgfRIBuw4W — Oleg S. (@AnnaK_4ever) June 8, 2021

Spomnila se je na Dončića, Dragića, Pogačarja, Roglića … Foto: Guliverimage

Po uvrstitvi v polfinale so jo spraševali, kateri slovenski športniki so še zelo uspešni. Tamara je razkrila, da ima zelo rada košarko, sploh ligo NBA. Ob tem je omenila Luko Dončića in Gorana Dragića, ki blestita v najmočnejši košarkarski ligi. "Prav tako imamo kolesarje, kot sta Pogačar in Roglič, ki sta bila prva in druga prav tukaj v Parizu. Imeli smo tudi Tino Maze, ki je bila ena od najboljših smučark na svetu. Verjetno sem jih kar nekaj izpustila. Slovenija je majhna država, ampak imamo veliko dobrih športnikov," je razkrila na novinarski konferenci.