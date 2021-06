Slovo Zidanškove od OP Francije, finale bo rusko-češki

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na OP Francije v polfinalu izgubila proti Rusinji Anastaziji Pavljučenko z izidom 7:5 in 6:3. To je njen največji dosežek kariere. V drugem polfinalu je Čehinja Barbora Krejčikova v razburljivem dvoboju, ki je trajala krepko čez tri ure, premagala Grkinjo Mario Sakkari.

Tamara Zidanšek je dokazala, da je tudi v tenisu mogoče uspeti. Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek, trenutno 85. igralka sveta, je zagotovo največje presenečenje tega turnirja. V prvem krogu je proti Bianci Andreescu dosegla prvo zmago proti igralki iz prve deseterice. Od takrat se 23-letna Konjičanka ni več ozirala nazaj … V Parizu je spisala eno od najbolj zanimivih zgodb na OP Francije. Ta se je končala v polfinalu, a je s tem uspehom sebi in preostalim pokazala, da je mogoče uspeti. Tamara je namreč po 38 letih prva slovenska teniška igralka, ki se ji je uspelo uvrstiti v polfinale turnirja za grand slam. To je pred njo uspelo le še Mimi Jaušovec.

Potrebovala je kar nekaj let, da se je navadila na največje turnirje. Foto: Guliverimage

"Vseeno se sem vesela"

"Na letošnjem Roland Garrosu sem spoznala, da lahko na takšnih turnirjih igram tudi proti dobrim igralkam. Danes sem bila nervozna. Imela sem svoje priložnosti, a jih nisem izkoristila kot pred dnevi. Vseeno sem vesela, kako sem danes igrala," je po uspehu kariere povedala Zidanškova.

Ob tem je še razkrila, da je potrebovala kar nekaj let, da se je navadila na največje turnirje in da je zelo veliko odvisno od psihološke priprave.

Velik skok na lestvici in bančnem računu

Z uvrstitvijo v polfinale na OP Francije je Zidanškova zaslužila 375 tisoč evrov (bruto op. p.), s prihodnjim tednom pa bo naredila tudi velik skok na lestvici WTA. Iz 85. mesta se bo prebila na 47. mesto in postala najboljša Slovenka na svetovni lestvici.

Anastazija Pavuljčenkova je bila v ključnih trenutkih prvega niza boljša. Foto: Guliverimage

Dvoboj se je začel po željah Tamare Zidanšek, potem ko je v uvodni igri nasprotnici vzela servis in povedla z 1:0. V naslednji igri je brez izgubljene točke dobila igro na svoj servis in povedla z 2:0. Pavljučenkova se je prvič na semafor vpisala v tretji igri, ko je z izjemni servisi zaostanek znižala na 1:2. V četrti igri je Rusinja je Rusinji uspel "break" in je izenačila na 2:2. Rusinja je v prvem nizu prvič povedla v peti igri (3:2). V osmi igri je Anastazije še enkrat "udarila", odvzela Tamari servis in povedla s 5:3. V naslednji igri je ruska igralka servirala že za niz, a se je Tamara uspel vrniti in izid znižati na 4:5.

Zelo napeta je bila enajsta igra, v kateri je servirala Rusinja. Konjičanka si je priigrala dve žogici za odvzem servisa, a ju ni mogla izkoristiti. Rusinja je povedla s 6:5, v dvanajsti igri pa spet izvajala pritisk na Zidanškovo. Prišla je do vodstva s 15:40, nato pa je Tamara naredila dvojno napako in Pavuljčenkova je prvi niz, ta je trajal 53 minut, dobila s 7:5.

Najbolj zanimiva točka prvega niza

Foto: Guliverimage

Drugi niz je bil poln preobratov, a tudi tega je dobila Pavljučenkova

Prva igra drugega niza je bila zelo napeta, ko je imela 23-letna slovenska teniška igralka spet žogico za "break", a tudi te ni izkoristila. Rusinja je dobila prvo igro in povedla z 1:0. V drugi igri se je Tamari prikradlo kar nekaj napak, nasprotnica je znala to izkoristiti, naši igralki vezala servis in povedla z 2:0. Zidanškova se kljub temu ni pustila zmesti in v naslednji igri dobila igro na servis nasprotnice ter znižala izid na 1:2. Že v naslednji igri je 32. igralka sveta spet dobila igro na servis Tamare in povedla s 3:1.

Po peti igri je že imela vodstvo s 4:1, a Slovenka se je čez dve igri vrnila in znižala izid na 4:3. Veselje ni dolgo trajalo. Pavljučenkovi je spet uspel "break", povedla je s 5:3, v deveti igri pa je izkoristila prvo žogico za zmago in se po eni uri in 36 minutah veselila svojega prvega finala za grand slam v karieri.

"Zelo sem utrujena in vesela. Zelo čustveno je vse skupaj," je takoj po dvoboju dejala Pavljučenkova in dodala: Bilo je zelo zahtevno. Poskušala sem se boriti in delati predvsem na taktiki. Pomembno je, da ostanem osredotočena na sobotni finale.

Foto: Guliverimage

Nepričakovani polfinalni pari

Le redkokdo je pred letošnjim OP Francije pričakoval takšna polfinalna para. Šele drugič v zgodovini turnirjev za grand slam se je zgodilo, da so v polfinalu zaigrale igralke, ki se pred tem na turnirjih velike četverice niso prebile do polfinala. Nazadnje je bilo to leta 1978 na OP Avstralije.