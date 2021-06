O Tamari Zidanšek: Vedno je bila prijazna, tiha in marljiva

Tamara Zidanšek, polfinalistka OP Francije, je zadnje dni pri nas prva športnica. Marsikdo ima o Tamari povedati same dobre stvari. In pri tem ni nobena izjema naš uspešni deskar Rok Marguč. Z njim je pred leti Tamara trenirala deskanje na snegu.

Rok Marguč je dolgoletni slovenski reprezentant v deskanju na snegu. Leta 2013 je postal svetovni prvak v paralelnem slalomu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob vseh zadnjih uspehih Tamare Zidanšek ni več nobena skrivnost, da je bila naša teniška junakinja nekoč zelo uspešna v deskanju na snegu. V mlajših kategorijah je bila celo večkrat državna prvakinja. Iz tistih časov se je še zelo dobro spominja Rok Marguč, uspešen slovenski deskar in nekdanji svetovni prvak. Oba namreč prihajata s štajerskega konca in logična posledica je bila, da sta oba trenirala na Rogli.

Kako se Tamara Zidanšek znajde na deski?

Svetoval ji je, da naj se raje posveti tenisu, ker da je tam ne bo zeblo

"Res je, da je od takrat minilo že kar nekaj časa. Spominjam se še, ko se je odločala, ali bi igrala tenis ali bi deskala na snegu. Spomnim se, da sem ji enkrat dejal, naj se raje posveti tenisu, saj je tam ne bo zeblo (smeh, op. p.). In da, moram povedati, tudi v deskanju je bila dobra," nam je uvodoma v pogovoru povedal 35-letni Celjan. In še kako prav je imel. V enem izmed intervjujev je Zidanškova omenila, da jo je pri deskanju najbolj motil mraz.

Foto: Guliverimage

Ob tem doda, da je Zidanškova zelo lep primer prav športnice. Sam je namreč velik zagovornik, da imajo mladi športniki čim več športne širine. "Moje mnenje je, da ji je to samo koristilo. Sicer ne vem, kako se znajde v preostalih športih, ampak jaz to vidim samo kot plus pri športniku. Mislim, da je Tamara v enem izmed intervjujev dejala, da se je s tenisom resno začela ukvarjati šele pri 14 letih. Moram biti iskren. Moje osebno mnenje je, da je v tenisu veliko težje uspeti kot v deskanju. Tenis je izjemno razvit šport in ga igrajo skoraj vsi. Konkurenca pri njih je izjemna."

Privošči ji, da pride do konca

V teniških krogih, o tem smo pred kratkim tudi pisali, 23-letna teniška igralka velja za delovno tekmovalko, ki na treningih vedno daje vse od sebe. Kako pa se je spominja Rok Marguč?

"Z gotovostjo vam lahko povem, da je bila vedno prijazna, tiha in marljiva. Nikoli ni želela izstopati in nikoli se ni bahala. Take športnike imam po navadi najrajši. Skratka Tamari res privoščim in upam, da bo prišla do konca. Tudi če ji morda zdaj ne bo uspelo, pa vsekakor verjamem, da ji bo uspelo v prihodnosti," nam je še povedal Marguč.

Marca je deskarjem zaželela srečo

Da ima Tamara Zidanšek res rada deskanje na snegu in da še danes navija za slovenske deskarje, je dokazala letos pred svetovnim prvenstvom na domači Rogli. Pred prvenstvom jim je poslala spodbudno sporočilo.