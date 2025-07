Mladinci in mlajši člani uspešni na SP spustašev v Solkanu

V Solkanu se je končalo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Hana Bedernjak je postala mladinska svetovna prvakinja, Ana Šteblaj je bila najboljša v kajaku do 23 let, Tjaš Til Kupsch je osvojil bron med kajakaši do 23 let, mladinska ekipa kajakašic in kajakaši do 23 let pa so osvojili srebrne kolajne.