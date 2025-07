Ana Šteblaj zmagala v Banjaluki, Anže Urankar drugi

Banjaluka ta konec tedna gosti svetovni pokal v spustu na divjih vodah. Na drugi tekmi, kjer so se tekmovalci in tekmovalke merili v sprintu na divjih vodah, se je veselila tudi slovenska reprezentanca. Kajakašica Ana Šteblaj je zmagala, kajakaš Anže Urankar pa je priveslal do srebrne kolajne.