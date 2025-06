Termo Shop predstavil pametno prihodnost ogrevanja

Na strokovnem dogodku Termo Shop, ki je 13. junija 2025 v Petrovčah pri Celju združil več kot 30 vodilnih monterjev, projektantov, serviserjev in energetskih strokovnjakov, so bile v središču pozornosti prebojna tehnologija, izmenjava znanja in vizija energetske prihodnosti, ki jo bodo omogočili ljudje – ne le naprave.

Dogodek je bil zasnovan kot platforma za predstavitev pametne toplotne črpalke TermoPlus iQ, prejemnice srebrnega priznanja GZS Celje, hkrati pa tudi kot prostor za razmislek o prihodnosti stroke, kompetencah monterjev in novi vlogi uporabniške izkušnje v energetski tranziciji.

TermoPlus iQ – pametna naprava, ki razume potrebe doma

Nova generacija toplotne črpalke TermoPlus iQ z umetno inteligenco samodejno optimizira delovanje glede na vremenske napovedi in cene elektrike. Obenem se povezuje s sončno elektrarno, baterijskim hranilnikom in polnilnico za električna vozila – vse z enim ciljem: povečati energetsko samozadostnost in zmanjšati stroške gospodinjstev.

Ob napravi podjetje uvaja tudi standard montaže iQ, ki vključuje digitalno integracijo, oblačno diagnostiko, oddaljen nadzor in preventivna opozorila za uporabnike.

Damjan Hajšek, Termo Shop: "Toplotna črpalka je srce doma in vez med tehnologijo, naravo in človekom. Z iQ in celostno storitvijo želimo ljudem omogočiti, da postanejo pametni upravljavci lastne energije – brez stresa, brez presenečenj."

Damjan Hajšek, vodja IT. Foto: Termo Shop d.o.o.

Monterji prihodnosti – poklic prihodnosti

V osrednjem delu dogodka je potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali Jure Šacer, Matic Goter, priznani evropski strokovnjak Mario Dodić (HVAC Education HUB) in kot koordinator okrogle mize Lovro Peterlin. Razprava je poudarila številne vidike prihodnosti stroke, med drugim:

gradnjo povezanega ekosistema , kjer se znanje aktivno deli med proizvajalci, monterji, serviserji in končnimi uporabniki,

, kjer se znanje aktivno deli med proizvajalci, monterji, serviserji in končnimi uporabniki, pomen odlične uporabniške izkušnje , ki postaja ključen diferenciator med ponudniki,

, ki postaja ključen diferenciator med ponudniki, potrebo po prehodu iz produktnega v storitveni model poslovanja ,

, izzive trga , kot so spremembe cen energentov, zakonodajne usmeritve EU in zmanjšanje subvencij v nekaterih državah,

, kot so spremembe cen energentov, zakonodajne usmeritve EU in zmanjšanje subvencij v nekaterih državah, poudarek na izobraževanju monterjev, ki morajo poleg tehničnih znanj obvladati tudi digitalna orodja, komunikacijo z uporabniki in razumevanje celotnega energetskega sistema.

Udeleženci največjega dogodka za monterje “Partnerstvo, ki se ne ohladi 2025". Foto: Termo Shop d.o.o.

Jure Šacer, lastnik Termo Shopa: "Ključ do dolgoročnega uspeha je močan ekosistem – zaupanja vredna partnerstva, v katerih si delimo znanje, odgovornost in vizijo. To ni le poslovna strategija – to je nujnost prihodnosti."

Mario Dodić: "Toplotna črpalka je pogosto le zaključni člen sistema. Uporabnik potrebuje partnerja – monterja, ki razume celoten kontekst, zna svetovati, pravilno vgraditi in dolgoročno podpirati. Gre za poklic prihodnosti, a le, če mu zagotovimo jasne poti razvoja in priznanja."

Zato pri Termo Shopu v ospredje postavljajo monterje prihodnosti – opremljene s poglobljenim razumevanjem industrije, vrhunskim znanjem s področja hidravlike, elektronike, digitalizacije in – kar je najpomembneje – občutkom za uporabnika.

Matic Goter, tehnični direktor Termo Shopa: "Tudi najzmogljivejša naprava ne deluje optimalno brez kakovostne vgradnje. Monter je danes ključni člen uporabniške izkušnje, z njim se gradi zaupanje – in to zaupanje je naša največja vrednost."

Okrogla miza o prihodnosti toplotnih črpalk, Mario Dodić, Jure Šacer, Matic Goter, Lovro Peterlin (z leve). Foto: Termo Shop d.o.o.

Ekosistem zaupanja kot nova konkurenčna prednost

Razprava je poudarila, da uspešna podjetja prihodnosti ne bodo tista z najboljšim izdelkom, temveč tista, ki znajo graditi odprta, učeča se okolja, ki povezujejo vse deležnike – od razvoja in proizvodnje do svetovanja in servisa.

Matic Slatinek, vodja partnerskega programa: "Zadovoljna stranka je najboljši prodajni kanal. Zato partnerjem nudimo orodja, znanje in odzivno podporo, ki jim pomagajo ostati strokovni, hitri in zanesljivi v očeh končnega uporabnika."

Vrednost zaupanja v negotovih časih

Kljub 25-odstotnemu padcu prodaje na evropskem trgu v letu 2024 ostaja potencial ogromen – EU cilja na 60 milijonov toplotnih črpalk do 2030, več kot dve tretjini slovenskih stavb pa še vedno ostaja energetsko neučinkovitih.

Danijel Vuk: "Potrošniki potrebujejo jasna pravila igre. Dovolj je bilo negotovosti – zdaj je čas za stabilen regulativni okvir, pametne naprave in zaupanja vredne monterje. Energetska prihodnost ni stvar posameznikov – je skupen projekt."

Danijel Vuk, direktor Termo Shopa. Foto: Termo Shop d.o.o.

