Poglejte, kako so se dečku z Islandije uresničile sanje #video

Ægirju, 13-letnemu dečku z Islandije, ki živi z redko boleznijo – Duchennovo mišično distrofijo, napredujočim mišičnim obolenjem, ki postopoma slabi mišično moč telesa –, so se uresničile sanje. Srečal je svojega vzornika, nogometnega zvezdnika Lionela Messija, prejel njegov avtogram in za povrh še topel objem. Prisrčen trenutek je na družbenem omrežju Instagram delila njegova mama, ki solz ob tem nepozabnem dogodku ni mogla skriti.

Kot je zapisala, je njen sin Ægir že kot majhen deček sanjal, da bi nekoč postal nogometaš, a je življenje zanj imelo drugačne načrte. "Ko si starš otroka z redko boleznijo, imajo takšni trenutki drugačno težo – postanejo sveti. Ko sem videla, kako so se mu zasvetile oči, kako mu je obraz žarel od veselja, in ko sem ga opazovala, kako prejema objem in avtogram od samega Messija, solz preprosto nisem mogla zadržati. To ni bilo zgolj srečanje – bile so uresničene sanje, zdravilni trenutek in opomnik na vse lepo, kar še obstaja na tem svetu."

Ob tem se je zahvalila Messiju, ker je, kot je zapisala, tako prijazen in skromen človek. "Morda se nikoli ne boste popolnoma zavedali, kaj nam je to pomenilo, a našemu sinu ste podarili nekaj, česar ne bomo nikoli pozabili. In tisti gol s prostega strela (za zmago Inter Miamija nad Portom z 2:1, op. a.)? Popolna češnja na vrhu torte."

Za uresničitev tega malega čudeža se je posebej zahvalila predstavnikoma Mednarodne nogometne zveze Fifa, osebju stadiona Mercedes Benz v Atlanti, kjer je srečanje potekalo, ter Salimu Azouziju iz fundacije Uefa, ki je, kot je zapisala, pomagal spremeniti nemogoče v mogoče.

