Đoković se je po gladiatorskem boju maščeval Nadalu

V finalu OP Francije bosta zaigrala Srb Novak Đoković in Grk Stefanos Cicipas. Prvi nosilec je v navdušujočem dvoboju, polnem vrhunskih potez in visokega ritma, po štirih nizih strl odpor 13-kratnega zmagovalca pariškega spektakla Rafaela Nadala, Cicipas pa je po petih nizih odpravil Nemca Alexandera Zvereva in poskrbel za dosežek kariere.

Novak Đoković (Srb, 1) : Rafael Nadal (Špa, 3) 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2

Leto dni starejši Španec je v lanskem finalnem obračunu v francoski prestolnici zanesljivo opravil s svojim največjim tekmecem - poleg neuničljivega Švicarja Rogerja Federerja - na teniškem prizorišču iz Srbije, v današnjem polfinalnem dvoboju pa se mu je Novak Đoković po gladiatorskem boju oddolžil za poraz in slavil po štirih urah in 11 minutah dolgem in izjemno izenačenem dvoboju.

Kralj teniških peščenih igrišč iz Španije in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam - poleg 13 zmag v Parizu je še štirikrat osvojil OP ZDA, dvakrat Wimbledon in enkrat OP Avstralije - je uvodoma zagospodaril na osrednjem igrišču Philippe Chatrier in povedel s 5:0, a nato je sijajno zaigral tudi Đoković. Osvojil je tri zaporedne igre in znižal na 3:5, po hudem boju in več kot uri dolgem dvoboju pa je Nadal uvodni niz vendarle dobil s 6:3.

Nadal in Đoković sta doslej odigrala že 58 medsebojnih dvobojev, po današnjem v Parizu pa je Đoković izid v zmagah povišal na 30:28. Foto: Reuters

Đoković v nadaljevanju ni spremenil svoje strategije, še naprej je igral sijajno, z raznovrstnimi in natančno odmerjenimi udarci povzročal gromozanske preglavice Nadalu. Srb je drugi niz odprl z 2:0, a nato je do sape prišel tudi Španec in izenačil na 2:2. V nadaljevanju sta oba igralca pokazala vrhunsko predstavo, v povsem enakovrednem boju so odločali detajli, malenkostno več modrosti in preudarnosti pa je pokazal Đoković in po 56 minutah slavil s 6:3.

Drama v tretjem nizu

Epski teniški dvoboj se je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Najprej je bolje kazalo Đokoviću, ki je dvakrat odvzel servis Nadalu, povedel s 5:3 in imel servis za zmago v tretjem nizu, a se je Španec rešil iz kočljivega položaja. V napeti končnici sta oba igralca imela priložnost dobiti tretji niz, a sta zapravila svoje priložnosti, v podaljšani igri pa je smetano po hudem boju pobral Đoković in po 92 minutah igre slavil s 7:6 (4).

Rafael Nadal je v zanjih 16 letih izgubil na pariškem pesku le trikrat. Dvakrat ga je ugnal Đoković. Foto: Reuters

Gladiatorski boj za vsak košček igrišča je obema igralcema odvzel veliko moči, v četrtem nizu pa je več svežine imel Srb. ta je sicer izgubil uvodno igro na svoj servis in zaostal z 0:2, nato pa osvojil šest zaporednih iger za končno zmago s 6:2. V nedeljo bo na balkanskem obračunu proti Cicipasu imel priložnost, da doseže svojo 19. zmago na turnirjih za grand slam. Đoković je doslej devetkrat slavil v Melbournu, petkrat v Wimbledonu, trikrat v New Yorku in enkrat v Parizu.

Srb je v uvodnem krogu premagal Američana Tennysa Sandgrena, v drugem Urugvajca Pabla Cuevasa, v tretjem pa Latvijca Ricardasa Berankisa. Nato je na kolena položil dva Italijana, v četrtfinalu mu ni bil kos Lorenzo Musetti, v četrtfinalu pa Matteo Berrettini.

Đoković na dvobojih v Parizu računa na podporo glasnih navijačev. Foto: Reuters

Stefanos Cicipas (Grč, 5) : Alexander Zverev (Nem, 2) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3

Dvaindvajsetletni Grk Stefanos Cicipas je naredil nov korak v karieri in se prvič uvrstil v veliki finale enega od štirih turnirjev za grand slam. V minulih letih se je na najvišji teniški ravni tekmovanj štirikrat prebil v polfinale, dvakrat na OP Avstralije v Melbournu 2019 in 2021 ter dvakrat v Parizu.

Cicipas je na današnjem prvem polfinalnem obračunu v uvodnih dveh nizih zasenčil dve leti starejšega visokoraslega tekmeca iz Nemčije. V prvem je že v drugi igri odvzel začetni udarec Zverevu in to prednost zadržal vse do konca niza. Drugi niz je začel medlo, po zaostanku 0:3 pa se vrnil na tirnice iz prvega niza, osvojil vse nadaljnje igre in tudi drugi niz dobil s 6:3.

Stefanos Cicipas je dosegel uspeh kariere, saj bo prvič zaigral v finalu turnirja grand slam. Foto: Reuters

V tretjem nizu je Zverev že v drugi igri odvzel servis Cicipasu, ki je v nadaljevanju vseskozi pritiskal na tekmeca in zapravil številne priložnosti za izenačenje, ob tem pa se je Nemec vselej znal izviti iz neprijetnega položaja, po 47 minutah dolgem tretjem nizu pa je slavil s 6:4.

Četrti niz je bil preslikava tretjega. Zverev je že v uvodni igri naredil "brejk", teniški kapital pa zanesljivo zadržal in po 39 minutah slavil s 6:4 in v nizih izenačil na 2:2. V odločilnem petem nizu je 193 cm visoki Grk odločen korak proti finalu naredil v četrti igri, ko je odvzel servis tekmecu, v nadaljevanju pa zadržal visoko raven svoje igre in tekmecu na nasprotni strani mreže v njunem osmem medsebojnem obračunu prizadejal šesti poraz.

"Že kot majhen otrok, ki je odraščal v majhnem mestecu pri Atenah, sem sanjal o igranju v velikem finalu v Parizu. Moje sanje so se danes uresničile," je s solzami sreče v očeh po polfinalni zmagi na osrednjem igrišču Philippe Chatrier, ki si ga je ogledalo 5000 gledalcev, dejal prvi grški teniški igralec, ki se je prebil v veliki finale Rolanda Garrosa.

Grk je za zmago nad najboljšim Nemcem potreboval malce več kot polčetrto uro. Foto: Reuters

"Dvoboj je bil zelo intenziven in psihološko naporen, imel sem vzpone in padce, a sem preživel. Ta zmaga mi ogromno pomeni, zagotovo je najpomembnejša v moji karieri," je še dodal Cicipas.

V lanskem polfinalu najbolj slovitega turnirja na peščeni podlagi, ki je bil zaradi pandemije novega koronavirusa s tradicionalno spomladanskega prestavljen v jesenski termin, je bil od njega boljši Novak Đoković, na letošnjem polfinalnem obračunu pa je peti nosilec turnirja z nagradnim skladom 34,4 milijona evrov po treh urah in 37 minutah premagal šestopostavljenega Zvereva.

Cicipas je dosegel šesto posamično zmago na letošnjem turnirju v francoski prestolnici. V uvodnem krogu je premagal Francoza Jeremyja Chardyja, v drugem Španca Pedra Martineza, v tretjem Američana Johna Isnerja. V osmini finala mu ni bil kos Španec Pablo Carreno Busta, v četrtfinalu pa je izločil tudi drugopostavljenega Rusa Danila Medvedjeva.

Polfinalistka OP Francije Tamara Zidanšek se je v petek vrnila v domovino. Foto: Grega Valančič/Sportida

V sobotnem ženskem finalu se bosta pomerili Rusinja Anastazija Pavljučenkova, ki je v polfinalu izločila Slovenko Tamaro Zidanšek, in Čehonja Barbora Krejčikova.