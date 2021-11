Je to najstnica za milijardo dolarjev? #video

O teniški igralki Emmi Raducanu, senzacionalni zmagovalki OP ZDA, smo v zadnjih tednih veliko slišali in brali. Čeprav na teniškem igrišču ni več tako superiorna kot septembra v New Yorku, pa ji nekateri napovedujejo zelo svetlo prihodnost. Menijo celo, da bi lahko v prihodnosti vredna milijardo dolarjev (868 milijonov evrov).

Emma Raducanu še vedno uživa sadove zmage na OP ZDA, kjer je postala prva igralka v zgodovini tenisa, ki je turnir za grand slam zmagala kot kvalifikantka. Od tistega dne se ji je življenje obrnilo na glavo, zelo zanimiva pa je postala tudi za oglaševalce.

emma raducanu for sports direct 🥰 pic.twitter.com/hZqRFg4FLN — kat 🎀 (@awesome_kat) November 4, 2021

Oglaševalci stojijo v vrsti

Pred kratkim se je Emma Raducanu pojavila v oglasu, kjer nastopa s 15 britanskimi športniki. Oglas naj bi stal sedem milijonov evrov, v njem pa nastopajo še vrhunski nogometaši, ki igrajo v prvi angleški ligi, atletinja Jessica Ennis-Hill, zlata na olimpijskih igrah v Tokiu, in številni drugi.

Emma Raducanu, nekateri jo imenujejo čudežna deklica, je z zmago na letošnjem OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini tenisa. Po tem uspehu prestižna podjetja stojijo v vrsti, da bi 18-letnico vključila v svoje oglaševalske kampanje.

Emma Raducanu se je začela pojavljati na nekaterih prestižnih prireditvah. Foto: Guliverimage

Bo res postala dekle za milijardo dolarjev?

Marketinški strokovnjaki pravijo, da od Lewisa Hamiltona (F1) in teniške igralke Naomi Osake še ne pomnijo takšnega zanimanja za katero od športnic ali športnikov. To mnenje deli tudi Mark Borkowski, ki Raducanujevi napoveduje zelo svetlo oglaševalsko prihodnost.

"V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima več kulturnih korenin. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport povedal Borkowski.

Emma Raducanu z lovoriko OP ZDA Foto: Guliverimage

V zadnjem času smo mlado teniško igralko lahko videli na nekaterih prestižnih prireditvah (Met Gala, premiera filma James Bond), prav tako pa je začela sodelovati z znamkami, kot so Chanel, Dior in Tiffany. Zdi se, da bi lahko Emma v bližnji prihodnosti podirala finančne rekorde, a ob tem je pomembno, da njena športna kariera ostane na pravi poti.

Britanska najstnica je do zdaj s svojimi turnirskimi nagradami, predvsem zaradi zmage na OP ZDA, zaslužila več kot dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov), koliko so ji prinesle sponzorske pogodbe, ni znano.

Če ne bo rezultatov, bo upadlo tudi zanimanje zanjo. Foto: Guliverimage

In kako Emmi Raducanu kaže na teniških igriščih?

Po zmagi na OP ZDA je igrala na dveh teniških turnirjih. V Indian Wellsu se je poslovila že po prvem dvoboju, na turnirju v romunskem Cluju pa se je prebila do četrtfinala. Ta teden jo čaka turnir v avstrijskem Linzu, kjer je postavljena kot prva nosilka turnirja.

Številni poznavalci tenisa so takoj po zmagi opozarjali, da bo treba mlado športnico zaščititi pred javnostjo in jo previdno voditi, saj je pred njo še dolga športna kariera. Že ničkolikokrat smo videli, kako so se po velikem uspehu nekatere igralke izgubile v povprečju. Emma je svoje navijače pozvala, da si želi več potrpežljivosti, prav tako pa je javno povedala, da išče izkušenega trenerja. "Če so kje takšni trenerji, vedo, kje me lahko najdejo," je pred časom povedala trenutno 20. igralka sveta.