Izkušnje 18-letnice, iz katerih se je veliko naučila in se še uči #video

Foto: Guliverimage

Emma Raducanu, senzacionalna zmagovalka OP ZDA, je v torek na turnirju v Romuniji dosegla prvo zmago na turnirju serije WTA. Njena "žrtev" je bila Polona Hercog, ki je morala Britanki priznati premoč po napetem dvoboju. Dvoboj se je končal z izidom 4:6, 7:5, 6:1.

Raducanujeva je prvič zaigrala v Romuniji, državi svojih prednikov. Od tam namreč prihaja njen oče, navdušena pa je tudi nad romunsko kulinariko.

"Želim si poskusiti govoriti v romunščini," je z nasmehom na obrazu v intervjuju na igrišču povedala šele 18-letna teniška igralka. "Če ne bom mogla govoriti v romunščini, bom preklopila na angleščino."

Vesela je, da lahko igra v državi svojega očeta

Čeprav njena romunščina ni idealna, je vseeno opisala dvoboj proti Poloni Hercog, ki ga je prvič po zmagi na OP ZDA spremljal tudi njen oče. "Bil je zelo zahteven dvoboj, ampak mislim, da nisem igrala preveč dobro. Na koncu sem zmagala in trenutno sem zelo vesela te zmage."

Čeprav so bile tribune zaradi trenutnih ukrepov skoraj prazne, se je vseeno počutila zelo dobrodošlo. "Rada bi se vam lepo zahvalila. Turnir je zelo dobro organiziran in mislim, da sem tukaj doma … Veliko mi pomeni, da lahko igram v državi mojega očeta, in vesela sem, da imam priložnost igrati tukaj. Hvala za današnjo podporo in podporo v tem tednu," je povedala trenutno 23. igralka sveta, ki obžaluje, da tribune niso bil bolj polne, in upa, da so romunski ljubitelji tenisa ponosni nanjo.

Nekaj ur po zmagi nad našo igralko je na Instagram zapisala: "Res sem vesela, da sem danes zmagala prvič na turneji WTA."

Veliko se nauči iz takšnih dvobojev

Čeprav ima že Emma zmago s turnirja za grand slam, se je iz zadnjega dvoboja veliko naučila. "Z vsemi dvoboji, ki jih igram, dobivam izkušnje. In vem, da ena zmaga veliko pomeni. Veš, da lahko igraš bolje, in se vseeno prebiješ skozi dvoboj. Prav tako se ne zgodi pogosto, da izgubim prvi niz, vendar sem se naučila, kako obrniti dvoboj. Iz takšnih izkušenj se veliko naučim," je med drugim povedala mlada zvezdnica.

Polona Hercog je bila proti Romunki blizu zmagi. Foto: Guliverimage

Prepričana je, da bo našla svoj najboljši tenis

Ta zmaga ji v prihodnjih letih morda ne bo veliko pomenila, saj ji strokovnjaki napovedujejo svetlo športno kariero. Po zmagi na OP ZDA je mlada igralka pod velikim pritiskom športne javnosti. Sama je dejala, da mora biti javnost potrpežljiva, in prepričana je, da bo našla svoj najboljši tenis.