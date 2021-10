Kaja Juvan zapravila dve zaključni žogi in izpadla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajsetletna slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zamudila lepo priložnost za uvrstitev v drugi krog turnirja WTA 250 v Romuniji. Proti domačinki Jaqueline Adini Cristian je v drugem nizu servirala za zmago in zapravila dve zaključni žogici, po dveh urah in 48 minutah pa je izgubila s 6:3, 6:7 in 6:7.