Osemnajstletnica prosi za potrpljenje

Emma Raducanu je pred časom zmagala na OP ZDA, turnirju za grand slam, in poskrbela za veliko navdušenje teniške javnosti. Ob tem je osupnila svetovno športno javnost. Vedeti je treba, da je bila zmaga v New Yorku za Raducanujevo šele prvi osvojeni turnir v profesionalni karieri. Od tistega uspeha je 18-letna teniška igralka zelo na očeh javnosti, prav tako mnogi od nje veliko pričakujejo.

Mnoge so se izgubile v povprečju

Številni poznavalci tenisa so takoj po zmagi opozarjali, da bo treba mlado športnico zaščititi pred javnostjo in jo previdno voditi, saj je pred njo še dolga športna kariera. Že ničkolikokrat smo videli, kako so se po velikem uspehu nekatere igralke izgubile v povprečju.

Potrebuje čas in potrpljenje navijačev

Po zmagi na OP ZDA je igrala na turnirju v Indian Wellsu, na katerem je izgubila že v prvem krogu. "Našla bom svoj tenis, potrebujem samo nekaj časa," je dejala. Emma je na turnirju v Romuniji postavljena kot tretja nosilka, njena nasprotnica v prvem krogu pa bo naša Polona Hercog. "Ne čutim nobenega pritiska. Mislim, da bi morali biti vsi malo bolj potrpežljivi," je povedala 23. igralka sveta.

Britanka je še vedno brez trenerja, potem ko se je po veliki zmagi v New Yorku razšla z Andrewom Richardsonom. Nekateri menijo, da bi se morala Emma spet povezati z njim, saj očitno skupaj dobro delujeta. Pred časom je že izjavila, da izkušeni trenerji vedo, kje jo lahko najdejo.

Takšnega mnenja je tudi Tracy Austin, nekdanja prva igralka sveta. Austinova je leta 1979 pri le 16 letih in 270 dneh postala najmlajša zmagovalka OP ZDA. "Če se postavim v njeno kožo, nekako vem, kakšen je občutek in da se vse hitro dogaja," je dejala za Tennis Channel.

Tracy Austin dobro ve, da si ta trenutek vsi želijo biti ob njej. Emmo smo lahko po veliki zmagi videli na prireditvi Met Gala in na premieri novega Jamesa Bonda.

"Odpustila je svojega trenerja. Mislim, da tega ne bi smela spremeniti, saj se ji je že tako zgodilo veliko sprememb. Mislim, da je osnova zelo pomembna – družina in agent. Njen agent je Max Einsenbud, ki je sodeloval z Marijo Šarapovo, ta pa je zmagala pri 17 letih. Mislim, da ji lahko pomaga," je razlagala Tracy in ob tem poudarila, da bi se morala vrniti k Richardsonu.

"Videla sem ju na OP ZDA pred vsakim dvobojem in videti je bilo, da se zelo dobro ujameta. Potrebuje iste stvari, kot jih je imela na OP ZDA. Vse okoli nje se je spremenilo, zato ji morajo starši poskušati pomagati, da znova najde svojo osnovo."