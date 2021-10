Zidanškova napredovala, Raducanujeva izgubila prvi dvoboj po OP ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanka Emma Raducanu je izgubila prvi dvoboj po senzacionalni zmagi na odprtem prvenstvu ZDA pred dobrim mesecem dni in po hitrem postopku zaključila turnir masters v Indian Wellsu. Osemnajstletnico je v 2. krogu turnirja premagala Belorusinja Aleksandra Sasnovič. Med najboljših 32 igralk pa se je, po zmagi nad Hrvatico Ano Konjuh, zavihtela Tamara Zidanšek.

Raducanujeva, presenetljivo ime tako Wimbledona, kjer se je prebila do četrtfinala, kot grand slama v New Yorku, kjer je z zmago šokirala vso svetovno teniško javnost, na turnirjih elitne serije WTA tako še ni zabeležila zmage. Na treh turnirjih doslej je vsakič izgubila na uvodnem dvoboju.

Pred OP ZDA je v 1. krogu izgubila na turnirju v San Joseju, pred Wimbledonu pa prav tako v 1. krogu v Nottinghamu. Več uspehov je doslej sicer imela na turnirjih nižjega ranga pod okriljem ITF in drugega ranga serije WTA.

V Indian Wellsu je kot nosilka nastopila v 2. krogu turnirja, proti 100. igralki sveta pa ni našla pravih rešitev. Sasnovičeva je predvsem izkoristila šibek drugi servis Raducanujeve in njeno nezmožnost zaključevati točke v izmenjavah za prepričljivo zmago.

V 3. krogu se bo Belorusinja pomerila z 11. nosilko Romunko Simono Halep.

Tamara Zidanšek ostaja edina slovenska predstavnica na turnirju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zidanškova napredovala po treh nizih

Trenutno najboljša slovenska teniška igralka na lestvici WTA Tamara Zidanšek se je uvrstila med 32 najboljših na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu z več kot osmimi milijoni dolarjev nagradnega sklada. V drugem krogu je bila boljša od Hrvatice Ane Konjuh s 6:4, 5:7 in 6:3.

Konjičanka, ki si je z zmago že zagotovila slabih 30.000 dolarjev in novo najboljšo uvrstitev na lestvici WTA, se bo v šestnajstini finala srečala z Avstralko Ajlo Tomljanovic, ki je v drugem krogu v treh nizih premagala peto nosilko in zmagovalko turnirja prejšnji teden v Chicagu Španko Garbine Muguruzo. Zidanškova in Avstralka sta se doslej srečali šestkrat, štiri zmage ima Tomljanoviceva, Slovenka pa je dobila zadnji dvoboj 2019 v Nürnbergu.

Obračun z vrstnico s Hrvaške, ki se je rodila en dan za Zidanškovo (26. 12. 1997), je 33. igralka na svetu dobila po dveh urah in 13 minutah igre. Po osvojenem prvem nizu je v drugem povedla s 3:0, a nato trikrat izgubila svoj servis, tako da je odločitev o zmagovalki padla v tretjem nizu. Tega je Zidanškova dobila po 39 minutah igre z dvema odvzemoma začetnega udarca.

Zidanškova je v Indian Wellsu 26. nosilka in je bila v prvem krogu prosta. Hkrati je zadnja slovenska predstavnica na turnirju, saj sta se tako Polona Hercog med posameznicami kot Andreja Klepač v dvojicah poslovili že v prvem krogu.