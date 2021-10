Skoraj neverjetno: našel je poročni prstan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andy Murray, vrhunski teniški igralec, si lahko zdaj pošteno oddahne. Škot je četrtek preko družbenih omrežjih javil, da so se njegove smrdljiva teniška obutev in njegov poročni prstan vrnil k njemu. Zdaj se mu ne bo treba zagovarjati pri ženi.

Včeraj je v športnem svetu kar precej odmevala novica, potem ko je Andy Murray, nekdanji prvi teniški igralec sveta, iskal svoje teniške čevlje, na katere je bil privezan tudi njegov poročni prstan. Ker so te močno zaudarjale, v hotelski sobi pa nima balkona, jih je čez noč pustil pod avtom. Naslednje jutro jih ni bilo več oziroma so izginile.

Naslednji dan je dobil prstan nazaj

Obupani Murray je zato preko družbenih omrežij prosil za pomoč. "Ni mi treba posebej poudarjati, da jih bom doma poslušal, zato ga želim najti. Če lahko kdo to deli ali ima kakšno idejo, kje bi lahko bil (prstan, op. p.), mi bo v veliko pomoč," je včeraj razlagal Murray.

Njegova prošnja je zelo hitro padla na plodna tla, saj je že naslednji dan svoje teniške čevlje dobil nazaj, s tem pa tudi njegov prstan.

Ob tej novici si je zagotovo oddahnila tudi Kim Sears, s katero se je Murray poročil leta 2015. Foto: Guliverimage

"Še vedno zelo smrdijo"

Kot je dejal, je poklical hotelsko varnostno službo, ki mu je pomagala pri zapletu. "Nova novica za vse. Si lahko mislite?" je dejal Murray, predno je dvignil svoj teniški čevelj, na katerem je visel tudi njegov prstan. "Še vedno zelo smrdijo, a obutev je nazaj in poročni prstan tudi ," je dejal 34-letni teniški igralec, ki si zdaj lahko oddahne in se lahko povsem posveti tenisu. Zdaj sem mu doma ne bo treba zagovarjati ženi Kim Sears, s katero se je poročil leta 2015.

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo v prvem krogu turnirja v Indian Wellsu igral proti Adrianu Mannarinu. In to s svojo obutvijo in seveda tudi s prstanom.