Novak Đoković ostaja brez trenerja. Foto: Guliverimage

Novembra je v teniškem svetu odjeknila novica, da bosta kot trener in igralec moči združila Novak Đoković in Andy Murray. Mnoge je zanimalo, kako bosta Srb in Škot lahko sodelovala. A njune zgodbe je po vsega šestih mesecih konec. Šlo naj bi za sporazumni dogovor.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb