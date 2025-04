Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, se pripravlja na uvodni dvoboj na turnirju v Madridu, ki ga čaka v petek. Očitno je srbski teniški as na trenutke nervozen, saj so ga na treningu mikrofoni ujeli, kako sočno preklinja v domačem jeziku.

Novak Đoković je trenutno na turnirju v Madridu in je že zvedel, kdo je njegov nasprotnik v drugem krogu. To je Italijan Matteo Arnaldi, trenutno 44. igralec sveta. Igralca se do zdaj sicer še nista pomerila.

Nole je dan pred dvobojem opravil trening, kjer mu je družbo delal tudi Andy Murray, njegov novi trener. Trening Đokovića so v živo spremljali na kanalu YouTube, kjer se vidi, kako je pol ure pred koncem treninga Beograjčanu "počil film". "Pejt v pi... materino že enkrat, je... ti šport in tenis, vse ti je...," je bruhalo iz njegovih ust. Kaj ga je tako spravilo ob živce, s posnetka ni jasno.

Sedemintridesetletni teniški igralec je v letošnji sezoni igral šest turnirjev. Še najbolje mu je šlo na turnirju v Miamiju, ko se je prebil do finala. Svoj prvi dvoboj na pesku je igral na turnirju v Monte Carlu, kjer se je poslovil že v drugem krogu oziroma v uvodnem dvoboju. Tam ga je pod hladno prho poslal Čilenec Alejandro Tabilo. Kako mu bo šlo v Madridu, kjer je že nekaj časa znano, da Noletu to prizorišče zaradi visoke nadmorske višine ne ustreza najbolje.

