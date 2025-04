Nadaljujejo se dvoboji močnega mastersa v Monte Carlu. V torek je izpadel prvi nosilec Alexander Zverev, dan pozneje pa še nekdanji prvi igralec sveta in tretji nosilec Novak Đoković, ki lovi 100. turnirsko zmago. Premoč je moral priznati 32. igralcu sveta, Alejandru Tabilu, ki je bil boljši z izidom 6:3 in 6:4. Je pa napredoval drugopostavljeni Carlos Alcaraz. A tudi ne tako zelo prepričljivo, saj je proti Franciscu Cerundolu s 3:6 izgubil prvi niz. A nato dvignil raven svoje igre in naslednja dva dobil s 6:0 in 6:1.