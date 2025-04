"To je povsem drugačen občutek, kot sem ga imel v več kot dvajsetih letih profesionalnega tenisa, zato je to zame tudi psihični izziv.," je še po enem šokantnem porazu povedal Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Foto: Guliverimage

Dejstvo je, da je Novak Đoković daleč od svoje prave forme in kot je sam priznal, ima zdaj pred seboj posebne izzive. Nekdanji prvi teniški igralec sveta, Srb Novak Đoković, je še drugič zapovrstjo izgubil uvodni dvoboj na turnirju. Po Monte Carlu se je moral ekspresno posloviti tudi v Madridu. S 6:3 in 6:4 ga je premagal Italijan Matteo Arnaldi, 44. igralec sveta. Športno javnost je na novinarski konferenci nekoliko presenetil, potem ko je dejal, da ne izključuje možnosti, da je zadnjič igral na turnirju v Madridu.

Foto: Reuters

Vseeno vidi nekaj pozitivnega

Srbski zvezdnik je po porazu priznal, da ne more zadovoljen s svojo predstavo, ampak da je letos že imel nekaj takšnih izkušenj in da ga je uvodnem krogu čakal zelo dober igralec. "Na pesku nisem imel veliko dvobojev. Na treningih mi je šlo dobro, ampak je povsem drugače, ko stopiš na igrišče in igraš. Mislim, da je pozitivno to, da sem bolj užival kot na turnirju v Monte Carlu ali kje drugje. Seveda, moja igra ni takšna, kot bi si želel, ampak tako je," je uvodoma povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Koliko mu lahko še pomaga Andy Murray, njegov trener? Foto: Reuters

Nole, ki je že na treningih preklinjal in bil nezadovoljen s svojim tenisom, se je že pred turnirjem zavedal, da prav daleč ne bo uspe priti, vendar je vseeno upal, da bo odigral kakšen dvoboj več. Kot je povedal, je to zanj nova realnost.

"To je povsem drugačen občutek, kot sem ga imel v več kot dvajsetih letih profesionalnega tenisa, zato je to zame tudi psihični izziv. Torej soočiti se moram s temi občutki, da na turnirjih zgodaj izpadem. Tako je v življenju in karieri, enkrat se je moralo to zgoditi," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, za katerega so njegovi glavni cilji uspehi na turnirjih velike četverice. Tam si želi igrati svoj najboljši tenis, tako da je njegov naslednji cilj je OP Francije.

"Ne vem, če mi bo uspelo v Roland Garrosu, ampak dal bom vse od sebe," je povedal Beograjčan, ki ostaja optimističen in se še vedno zaveda, česa je sposoben. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti."

Na OP Francije si želi več pokazati. Foto: Reuters

Mu bo pomagalo, da ne bo eden favoritov?

Đoković je v svoji karieri dosegel praktično vse, a ko danes stopi na igrišče, kljub svojim bogatim izkušnjam še vedno čuti pritisk, le da gre tokrat za drugačno vrsto pritiska.

"Vsakokrat, ko stopim na igrišče, čutim nervozo in stres. To verjetno čutijo tudi drugi igralci, seveda pa čutim tudi navdušenje. Še vedno rad igram, a če sem iskren, je to zame postal malo večji izziv. A kot sem že rekel, bom dal vse od sebe tudi v prihodnje. Kar se tiče turnirjev za grand slam … Na Roland Garros ne prihajam kot eden od favoritov. Mogoče mi bo to pomagalo. Ne vem, bomo videli."

