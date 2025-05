Novak Đoković in Andy Murray – njuno sodelovanje je trajalo manj kot pol leta. Foto: Guliverimage

V torek je kot strela z jasnega udarila novica, da sta se po manj kot pol leta razšla Novak Đoković in Andy Murray. To je bilo za mnoge ljubitelje tenisa veliko presenečenje, saj se je to zgodilo pred največjim peščenim turnirjem – OP Francije. Ob tem se poraja veliko vprašanj, a odgovorov je zelo malo. Glede na odzive glavnih akterjev te zgodbe sta Škot in Srb ostala v dobrih odnosih.

Za Novaka Đokovića je zdaj pomembno, kako bo nadaljeval zanj nič kaj uspešno letošnjo sezono. Še najbolje se je odrezal na OP Avstralije in v Miamiju, ko se je prebil do polfinala oziroma finala. Zelo slabo pa je začel letošnjo sezono na pesku, ko je v Monte Carlu in Madridu turnir končal že po uvodnem dvoboju.

Je potreboval nekaj novega?

O vroči temi je za Tennis Channel med drugim spregovoril tudi nekdanji vrhunski teniški igralec Jim Courier, ki je dejal, da je bilo veliko presenečenje že to, da sta Đoković in Murray združila moči. Sam meni, da je njuno sodelovanje sprva delovalo zelo dobro, nato pa se je začela zgodba, tudi zaradi poškodb Beograjčana, podirati.

"Sezona na pesku ni bila takšna, kot sta si želela Murray in Đoković. Ne vem točno, kaj se dogaja. Kje je zdaj Novak? Je res potreboval trenerja? Ne. Je potreboval motivacijo? Ali to zdaj daje dodatno iskro? Če se postavimo na njegovo mesto, je treba le poiskati motivacijo. Zdi se, da je zdrav, vendar pa tenis ni na tisti ravni, kot bi si on želel. Morda je mislil, da potrebuje še en sprožilec, da se pripravi na Roland Garros in Wimbledon," je povedal Courier.

Ima že novega trenerja?

Novak Đoković se je spomladi 2024 razšel z Goranom Ivaniševićem in do konca lanskega leta ni imel stalnega trenerja. In ko se je odločil, da je v ekipo poklical Andyja Murryja, so mnogi menili, da v tej fazi kariere potrebuje nekaj drugačnega. A za zdaj se to ni izšlo.

Že isti dan se je začelo ugibati, ali ima Novak Đoković novega trenerja, potem ko je v Beogradu treniral v družbi Borisa Bošnjakovića. Ta je imel to vlogo že v delu lanske sezone in nič čudno ne bi bilo, če bi Đokovića spremljal v Ženevi in Parizu oziroma na Roland Garrosu.

