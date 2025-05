On the day of his split from Andy Murray, Djokovic returned to intensive training! With Roland-Garros in his sights...#Djokovic #AndyMurraypic.twitter.com/mNkXrRYIwn — Tennis Papers 🎾 (@TennisPapers) May 13, 2025

Danes je kot strela z jasnega udarila novica, da sta se po manj kot pol leta razšla Novak Đoković in njegov trener Andy Murray. Za mnoge je bilo veliko presenečenje, da je Beograjčan pred največjim peščenim turnirjem, OP Francije, odslovil glavnega trenerja, zato so se takoj začela pojavljati ugibanja, v katero smer bo šla Đokovićeva teniška kariera.

Novak Djokovic continued his trainings with Miomir in Belgrade and today Miljan also came. pic.twitter.com/n8ePEyUPfg — Novak Analysis (@NovakAnalysis) May 13, 2025

Foto: Reuters

Eden najboljših teniških igralcev te dni ne sedi križem rok, ampak se v Beogradu vneto pripravlja na nadaljevanje sezone. Nole bo najprej igral na turnirju v Ženevi, nato pa ga že čaka OP Francije, drugi letošnji turnir za grand slam.

Srbski mediji poročajo, da 37-letni teniški igralec že nekaj časa trenira z rojakom Miomirjem Kecmanovićem. Ob igrišču je poleg njega stal Boris Bošnjaković, ki bi lahko prevzel vlogo glavnega trenerja. Bošnjaković je imel to vlogo že v delu lanske sezone in nič čudno ne bi bilo, če bi Đokovića spremljal v Ženevi in Parizu oziroma na Roland Garrosu.

Trener z veliko izkušnjami

Novak je Bošnjakovića kot glavnega trenerja v svojo ekipo vključil tik pred lanskim Roland Garrosom, čeprav že vrsto let tesno sodelujeta. Od takrat je bil Bošnjaković v ekipi v različnih vlogah. Pred tem je več let deloval kot trener na akademiji, določeno obdobje pa je bil tudi glavni trener, odgovoren za delo z mlajšimi generacijami.

Foto: Reuters

Že dolgo čaka na zmago

Novak Đoković letošnje sezone ni začel po svojih željah. Sploh slabo se je začela sezona na pesku, saj je turnir v Monte Carlu in Madridu končal že po uvodnem dvoboju. Spomnimo, da srbski teniški zvezdnik že nekaj časa lovi stoto turnirsko zmago. Nazadnje je dobil turnir v Parizu, ko je lani postal olimpijski prvak. Je čas še za eno zmago na pariškem pesku?

