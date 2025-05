Gledalci na tribunah so bili oblečeni v rdeče majice, ki so ponazarjale Nadalovo najljubšo podlago, prireditve, na kateri ni manjkalo solza, pa so se udeležili mnogi zdajšnji in nekdanji teniški zvezdniki, vključno z njegovimi največjimi tekmeci Novakom Đokovićem, Rogerejem Federerjem in Andyjem Murrayjem.

Foto: Reuters Rafael Nadal je 19-krat nastopil na Rolandu Garrosu in od 116 dvobojev izgubil le štiri. Štirinajstkrat je bil prvak, prvič 2005 in nazadnje 2022. Pokal mušketirjev je dvignil še 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

Nadala so na OP Francije premagali le trije igralci, Šved Robin Söderling (2009), dvakrat Novak Đoković (2015, 2021) in nazadnje Nemec Alexander Zverev leta 2024, kar je bil tudi zadnji nastop Španca na OP ZDA. Lani se je v Roland Garros vrnil še za olimpijske igre in se poslovil v drugem krogu po dvoboju z Đokovićem.

Prireditelji z direktorico turnirja Amelio Mauresmo so se mu želeli pokloniti že lani, vendar jih je 38-letni Nadal zavrnil, češ, da se še ni odločil, kdaj bo zaključil kariero. Lopar je dokončno obesil na klin lani novembra na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Malagi.

Nadal, ki je na osrednjem teniškem igrišču dobil spominsko ploščo z odtisom njegovega športnega copata in podpisom, bo odslej ambasador turnirja, hkrati pa bo muzej Tenniseum v središču Pariza, ki je posvečen turnirju Rolandu Garrosu, odprl stalno razstavo o kralju peska z njegovimi 14 pokali in loparji, ki jih je uporabil v vseh finalih.

Foto: Reuters

Naslova na OP Francije letos branita Iga Swiatek in Carlos Alcaraz. Poljakinja bo v ponedeljek ob 12. uri odprla spored na igrišču Philippe Chatrier proti Slovakinji Rebecci Šramkovi, Španec pa bo uvodni dvoboj odigral na igrišču Suzanne-Lenglen proti kvalifikantu iz Italije Giuliju Zeppieriju.