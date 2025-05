Italijan lahko samozavestno vstopa v pariški turnir

Lorenzo Musetti letos na pesku kaže zelo dobre predstave, saj je na zadnjih treh turnirjih dvakrat igral v polfinalu in enkrat v finalu. Zato lahko letos v pariško zgodbo vstopa zelo samozavestno. Njegov nasprotnik v prvem krogu je Nemec Yannick Hanfmann, trenutno 137. igralec sveta, ki se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije. Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 2:1 za Nemca.

Na delu bo tudi Američan Ben Shelton, ki se sicer na pesku ne počuti najbolj domače in v Parizu se je do zdaj najdlje prebil do 3. kroga. Tokrat ga v prvem krogu čaka Lorenzo Sonego. Dvoboj v zmagah je 2:1 za Sheltona. Sicer sta do zdaj igrala le en dvoboj na pesku, pred dvema letoma je bil na OP Francije boljši Italijan.

Zanimivi dvoboji, 1. krog

Lorenzo Musetti (ITA, 8) – Yannick Hanfmann (GER )

Ben Shelton (USA, 13) – Lorenzo Sonego (ITA)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA, 31) – Zizou Bergs (BEL)

Frances Tiafoe (USA, 15) – Roman Safiullin (RUS)

Emil Moller (DEN,) – Taylor Paul (USA, 12)

Tomas Machac (CZE, 21) – Quentin Halys (FRA)

