Po dobri uri in pol borbe je Kaja Juvan morala čestitati Victorii Mboko. V prvem nizu je s štirimi zaporednimi dobljenimi igrami nadoknadila zaostanek 0:3, nato pa izgubila 11. igro, tekmica pa je na svoj servis potrdila niz. V drugem je bila tekmica še nevarnejša in Slovenki vzela dva servisa za vodstvo s 5:2. Juvan je odgovorila z odvzemom servisa, a nato ni dobila devete igre za podaljšanje upanja.

Ljubljančanka je bila pred tem v kvalifikacijah 6:3, 4:6, 6:2 boljša od Poljakinje Maje Chwalinske. V prvem krogu pa je v dveh nizih ugnala Tajko Lanlane Tararudee s 7:5 in 6:3.

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage Slovensko-italijanski dvoboj Veronika Erjavec - Lucrezia Stefanini je trajal uro in 19 minut, Erjavec, sicer 176. igralka sveta, pa je dobro začela in v tretji igri prišla do odvzema servisa. Prednost je nemudoma izgubila, v nadaljevanju pa je bila 27-letna Italijanka kljub manjšemu padcu v sedmi igri, ko je dovolila nov brejk, prepričljiva. V drugem nizu je Italijanka še dvakrat vzela servis Slovenki in brez težav končala dvoboj.

Najvišje uvrščena Slovenka Tamara Zidanšek je z nastopi v Parizu končala že v četrtek. Ukrajinka Julija Starodubceva, 86. igralka sveta, je izkoristila nepričakovani premor zaradi dežja in ter po prespani noči z 2:1 v nizih, s 3:6, 6:2, 6:3 po skupno dveh urah in 27 minutah igre odpravila igralko iz Slovenskih Konjic.