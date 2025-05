Imeniten slovenski dan v Parizu, uspelo tudi Juvan!

Vse tri slovenske predstavnice so uspešno preskočile prvo od treh ovir v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Francije. Po Tamari Zidanšek in Veroniki Erjavec si je nastop v drugem krogu zagotovila tudi Kaja Juvan, ki je bila v dveh nizih boljša od Tajke Lanlane Tararudee s 7:5 in 6:3.

Tako Erjavec kot Juvan sta premagali višjeuvrščeni igralki na lestvici WTA; Veronika Erjavec (176.) je bila po dveh urah in 14 minutah boljša od 21. nosilke, Latvijke Darje Semenistaja, sicer 127. igralke sveta, z 2:6, 6:3 in 6:4, Kaja Juvan, ki je po enoletni pavzi šele na 351. mestu, pa je 184. igralko na svetu odpravila po dobri uri in pol igre.

Petindvajsetletna Veronika Erjavec, ki na lestvici WTA zaseda 176. mesto, je v dvoboj krenila nekoliko neodločno. Višjeuvrščena, a dve leti in osem mesecev mlajša tekmica, je prvi niz dobila s 6:2. Slovenska igralka se je zbrala v drugem nizu in po srditem boju po 48 minutah igre s 6:3 izenačila. O zmagovalki dvoboja je odločal tretji niz, tega je po 45 minutah s 6:4 dobila Erjavec in se z 2:1 v nizih uvrstila v naslednji kvalifikacijski krog. Dvoboj na peščenem igrišču Roland Garrosa v Parizu je trajal dve uri in 14 minut.

Veronika Erjavec se je uspešno prebila skozi prvi krog kvalifikacij. Foto: Aleš Fevžer

V ponedeljek je bila uspešna tudi Tamara Zidanšek (154.), ki je v dveh nizih ugnala 232. igralko z lestvice WTA, Slovakinjo Dominiko Šalkovo s 6:1 in 7:5.

Zidanšek v drugem nastopu čaka prva nosilka kvalifikacij Ukrajinka Julija Starodubceva, 86. igralka sveta, Erjavec se bo pomerila z Italijanko Nurio Brancaccio (187.), Juvan pa s Poljakinjo Majo Chwalinsko (133.).

