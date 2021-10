Kako se bo zagovarjal pred ženo? "Da, vem, da sem idiot." #video

Teniški igralec Andy Murray se je znašel v hudih težava. Tokrat ne zaradi tenisa, ampak zaradi svoje nepazljivosti in nepremišljenosti. Škot je po lastni krivdi ostal brez poročnega prstana in njegova žena zagotovo ne bo zadovoljna. Murray zdaj prek družbenih omrežij prosi za pomoč.

Nekdaj prvi igralec sveta je trenutno v Indian Wellsu, kjer poteka prestižni turnir BNP Paribas. Svoje "vlažne, prepotene in smrdljive" teniške copate je pustil pod avtomobilom. Želel jih je posušiti, a naslednje jutro jih ni bilo več tam.

"Povlecite gor (swipe up, op. p.), da slišite zgodbo. In da, vem, da sem idiot, in če pogledam nazaj, je bila to grozna ideja, vendar potrebujem pomoč. Kakšna bi morala biti nagrada, da ga dobim nazaj?" je na svojem profilu na Instagramu zapisal nesrečni Murray.

"Ko sem se naslednje jutro vrnil do avta, sem ugotovil, da so mi čevlje za turnir ukradli." Foto: Guliver Image

Ker hotelska soba nima balkona …

V videosporočilu je 34-letni teniški igralec razjasnil, da je prejšnji dan po večerji v Indian Wellsu pustil svoje teniške čevlje v avtomobilu. Ko so se vračali v hotel, je avto zaradi njegovih prepotenih čevljev precej smrdel.

"Zunaj je okrog 38 ali 39 stopinj Celzija, zato so teniški čevlji vlažni, prepoteni in, ja, tudi smrdljivi. Ko sem prišel v hotel, sem se zato odločil, da jih moram prezračiti in posušiti. V hotelski sobi namreč nimam balkona. In ker bi soba smrdela, sem čevlje pustil pod avtom. Ko sem se naslednje jutro vrnil do avta, sem ugotovil, da so mi čevlje za turnir ukradli."

Žena zagotovo ni navdušena nad to novico. Foto: Reuters

Zaradi tega je moral v lokalno trgovino, kjer je kupil druge teniške čevlje. Ti so celo druge znamke, a to zanj še ne pomeni konca sveta, čeprav ni idealno. Kako veliko napako je naredil, pa je spoznal šele, ko je prišel na treningu in ga je fizioterapevt vprašal, kje ima poročni prstan. Murray namreč tenisa ne more igrati s poročnim prstanom, zato ga vedno priveže na teniške čevlje. To pomeni, da so mu s teniškimi čevlji ukradli tudi poročni prstan.

"Ni mi treba posebej poudarjati, da jih bom doma poslušal, zato ga želim najti. Če lahko kdo to deli ali ima kakšno idejo, kje bi lahko bil (prstan, op. p.), mi bo v veliko pomoč."

V petek bo prvič stopil na igrišče

Andyja Murrayja, ki je trenutno šele na 121. mestu svetovne teniške lestvice, v prvem krogu čaka Francoz Adrian Mannarino.